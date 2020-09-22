Житель Гражданского почувствовал себя коммунальным рабочим, захватил чужой автомобиль и устроил аварию

Полиции пришлось разбираться в соседских отношениях, которые закончились дракой и аварией на севере Петербурга. Чтобы добыть чужой автомобиль, один из жильцов спального района пустил в дело забор и банку из-под пенного.

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, в начале одиннадцатого часа вечера в полицию позвонила жительница Гражданского проспекта, попросившая правоохранителей вмешаться в драку во дворе 105-го дома. Из окна она наблюдала схватку троих у автомобиля, провалившегося в «яму с трубами».