Житель Гражданского почувствовал себя коммунальным рабочим, захватил чужой автомобиль и устроил аварию
Полиции пришлось разбираться в соседских отношениях, которые закончились дракой и аварией на севере Петербурга. Чтобы добыть чужой автомобиль, один из жильцов спального района пустил в дело забор и банку из-под пенного.
Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, в начале одиннадцатого часа вечера в полицию позвонила жительница Гражданского проспекта, попросившая правоохранителей вмешаться в драку во дворе 105-го дома. Из окна она наблюдала схватку троих у автомобиля, провалившегося в «яму с трубами».
Подробностей позднее добавил владелец пострадавшего «Хёндэ». По его словам, на автомобиле он уже подъезжал к дому, когда на его пути появился мужчина, перекрывающий дорогу металлическим забором. На вопрос о причине дворовых перекрытий в автомобиль полетела тара из-под пива, почти сразу на заднее стекло обрушились удары. Водитель выскочил разобраться, и его место тут же занял незнакомец. Он якобы заблокировал двери, нажал на газ, доехал до ближайшего поребрика и оказался в яме, разрытой для работ на теплосетях.
Разбив стекло, мужчина выбрался из машины и якобы снова бросился на водителя. По его словам, досталось кулаками и палкой. Буйного усмирила полиция. В отдел уехал 31-летний житель Гражданского проспекта. Ранее он привлекал внимание парочкой административных правонарушений, теперь стал фигурантом уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем (статья 166 УК).