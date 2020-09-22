Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы. Об этом 22 сентября сообщает правительство региона.



«Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.



В июне Томенко уже уходил на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации.

