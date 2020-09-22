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22.09.2020 09:44
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Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы. Об этом 22 сентября сообщает правительство региона.

«Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

В июне Томенко уже уходил на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе выявили более 13 тысяч зараженных. Из них выздоровели 11,7 тысячи человек.

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