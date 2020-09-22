В День без автомобиля дороги Петербурга забиты. На Обводном такси въехало в окно
Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — это обычный показатель для утреннего часа пик в сентябре.
Очевидцы рассказывают о двух ДТП с такси «Яндекса». На углу Обводного канала и Заозёрной улицы «Фольксваген» врезался в здание — в окно магазина. Судя по фотографиям в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», авария обошлась без пострадавших.
Такси и ещё одна легковая машина столкнулись на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. «Все живы, собирают запчасти по дороге», — рассказывали в «ДТП и ЧП».
Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится 22 сентября с тем, чтобы побудить автомобилистов хотя бы на сутки отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств, упор делается на велосипеды. В Петербурге в этот день пробок меньше не становится.