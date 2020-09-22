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22.09.2020 09:24
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В День без автомобиля дороги Петербурга забиты. На Обводном такси въехало в окно

Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — это обычный показатель для утреннего часа пик в сентябре.

Очевидцы рассказывают о двух ДТП с такси «Яндекса». На углу Обводного канала и Заозёрной улицы «Фольксваген» врезался в здание — в окно магазина. Судя по фотографиям в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», авария обошлась без пострадавших.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Такси и ещё одна легковая машина столкнулись на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. «Все живы, собирают запчасти по дороге», — рассказывали в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится 22 сентября с тем, чтобы побудить автомобилистов хотя бы на сутки отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств, упор делается на велосипеды. В Петербурге в этот день пробок меньше не становится.

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Комментарии (6)

Alex000
Подумаешь, тоже мне, за стройматериалами заехал.
***_555
И сколько велосипедистов проедет сегодня на отобранных для них участках дорог?
260763871
С ума чтоли все посходили? Корона же, какой день без автомобилей? Все в метро за короной?) и далеко не у всех автомобилистов есть велосипеды, это раз. Во вторых, из некоторых мест относительно безопасно можно приехать только на машине, общественный транспорт отпадает по причине короны, на велике по автомагистрали ехать - опасно для здоровья и жизни очень часто.
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