В Красноярском крае силовики прибыли в «Город Солнца» и задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Силовики задержали главу общины, бывшего участкового милиционера Сергея Торопа, который называет себя Виссарионом. Также задержаны два руководителя общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников, пишет ТАСС. В домах руководителей общины идут обыски.

Руководителей общины Виссариона (известна также как «Церковь последнего завета») задержали в Красноярском крае сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Причина неизвестна, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, а также информированный источник « Интерфакса ».

«Тайга Инфо» уточняет, что в деревню «Город Солнца» в Курагинском районе прибыли вооруженные силовики, автозаки, а также четыре вертолета. Виссариона и Редькина, по словам местных жителей, посадили в вертолеты и увезли в неизвестном направлении.



Официальных комментариев от Следственного комитета пока не поступало.

В марте 2020 года в квартирах адептов Виссарина уже прошли обыски, добавляет Znak.com. Объектами внимания СКР стали детские и юношеские учреждения виссарионовцев. В итоге против Владимира Ведерникова возбудили уголовное дело по факту коррупции и мошенничества. В конце августа в общину прибыли журналисты, представители религиозного движения попытались помешать съемкам. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).