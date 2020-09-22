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22.09.2020 09:20
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В Красноярском крае силовики прибыли в «Город Солнца» и задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Руководителей общины Виссариона (известна также как «Церковь последнего завета») задержали в Красноярском крае сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Причина неизвестна, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, а также информированный источник «Интерфакса».

Силовики задержали главу общины, бывшего участкового милиционера Сергея Торопа, который называет себя Виссарионом. Также задержаны два руководителя общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников, пишет ТАСС. В домах руководителей общины идут обыски.

«Тайга Инфо» уточняет, что в деревню «Город Солнца» в Курагинском районе прибыли вооруженные силовики, автозаки, а также четыре вертолета. Виссариона и Редькина, по словам местных жителей, посадили в вертолеты и увезли в неизвестном направлении.

Официальных комментариев от Следственного комитета пока не поступало.

В марте 2020 года в квартирах адептов Виссарина уже прошли обыски, добавляет Znak.com. Объектами внимания СКР стали детские и юношеские учреждения виссарионовцев. В итоге против Владимира Ведерникова возбудили уголовное дело по факту коррупции и мошенничества. В конце августа в общину прибыли журналисты, представители религиозного движения попытались помешать съемкам. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Виссарионом называет себя Сергей Тороп, который родился в 1961 году и до создания своей секты работал слесарем и участковым милиционером. Религиозная организация, основанная Торопом — «Церковь последнего завета» — официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ, количество ее последователей по всему миру достигает десяти тысяч человек, половина из них проживает в Красноярском крае. Адептам Виссариона нельзя курить, пить и обмениваться деньгами, необходимо принять простую жизнь в деревянной хижине, вести натуральное хозяйство.

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Комментарии (3)

mikkola2008
А как же это?
Статья 28 Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные...

Или на конституцию положили большой ....
Петр Петров
секта существует 15 лет уже, не мешали никому
Vurgagain
Секта дауншифтеров
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