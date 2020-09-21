Станция Шиес, где из-за народного протеста отменили строительство мусорного полигона, открылась для пассажирских перевозок
Пассажирские поезда, проходящие через станцию Шиес, ставшую известной благодаря скандальной истории с протестами против строительства мусорного полигона, снова будут останавливаться на этом месте. Об этом 21 сентября заявил губернатор региона Александр Цыбульский.
«Федеральное агентство железнодорожного транспорта 21 сентября открыло железнодорожную станцию Шиес для выполнения пассажирских операций по знаку «Б» (продажа билетов на все пассажирские поезда; прием и выдача багажа не производятся)», - написал Цибульский в Telegram.
Он добавил, что такое решение было принято в ходе недавнего визита главы Минтранса Евгения Дитриха в Архангельскую область. Останавливаться в Шиесе бдут поезда Москва — Воркута — Москва.
Больше года жители Архангельской области отстаивали место, которое было отдано властями региона под строительство мусорного полигона для отходов из Москвы. Они организовали там палаточный городок и мешали проведению подготовительных работ. Когда протест вышел на федеральный уровень, компания РЖД летом 2019 года отменила остановку на станции.
Объекты на месте признали незаконными и обязали снести в январе 2020 года. Архангельские власти закрыли проект создания мусорного полигона в Шиесе и в одностороннем порядке расторгли соглашение с ООО «Технопарк» в июне 2020 года.