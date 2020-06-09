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09.06.2020 16:44
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Архангельские власти закрывают проект полигона на Шиесе. Активисты добивались этого несколько лет

Архангельские власти закрыли проект создания мусорного полигона на Шиесе и в одностороннем порядке расторгли соглашение с ООО «Технопарк».

Как 9 июня сообщает издание 29.ru, решение исключить проект из списка приоритетных для области было принято на заседании регионального правительства. Он лишился налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков. Из реестра инвестпроектов его сняли 3 июня.

Как подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев, работы на Шиесе не ведутся с июня 2019 года, что «влечет за собой отсутствие актуальности сопровождения» процесса создания полигона.

С лета 2019 года у станции Шиес в Архангельской области активисты устраивали массовые протесты. Именно сюда из Москвы и Московской области планировалось вывозить мусор — больше 0,5 млн тонн каждый год. После выступлений граждан, которые даже устроили на месте постоянный палаточный городок, власти не стали включать станцию в список территорий, которые должны принимать столичный мусор в ближайшее десятилетие. Объекты на месте признали незаконными и обязали снести в январе 2020 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский также высказался против оборудования полигона в середине апреля, пообещал лично разобраться в ситуации и понять, что можно сделать для прекращения строительства.

Одной из причин низкого рейтинга и отставки предыдущего главы региона Игоря Орлова, как утверждают социологи, стало негативное отношение жителей к планам свозить отходы на Шиес.

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Комментарии (7)

efela
Поздравления жителям Архангельской области, молодцы, бились до конца.
ussr_forever
чтобы закрыть 1 мусорку - несколько лет надо потратить... а сколько надо лет, чтобы обнулённого выселить?
260965961
Дай бог!)
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