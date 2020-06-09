Архангельские власти закрывают проект полигона на Шиесе. Активисты добивались этого несколько лет
Архангельские власти закрыли проект создания мусорного полигона на Шиесе и в одностороннем порядке расторгли соглашение с ООО «Технопарк».
Как 9 июня сообщает издание 29.ru, решение исключить проект из списка приоритетных для области было принято на заседании регионального правительства. Он лишился налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков. Из реестра инвестпроектов его сняли 3 июня.
Как подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев, работы на Шиесе не ведутся с июня 2019 года, что «влечет за собой отсутствие актуальности сопровождения» процесса создания полигона.
С лета 2019 года у станции Шиес в Архангельской области активисты устраивали массовые протесты. Именно сюда из Москвы и Московской области планировалось вывозить мусор — больше 0,5 млн тонн каждый год. После выступлений граждан, которые даже устроили на месте постоянный палаточный городок, власти не стали включать станцию в список территорий, которые должны принимать столичный мусор в ближайшее десятилетие. Объекты на месте признали незаконными и обязали снести в январе 2020 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский также высказался против оборудования полигона в середине апреля, пообещал лично разобраться в ситуации и понять, что можно сделать для прекращения строительства.
Одной из причин низкого рейтинга и отставки предыдущего главы региона Игоря Орлова, как утверждают социологи, стало негативное отношение жителей к планам свозить отходы на Шиес.