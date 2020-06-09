Архангельские власти закрывают проект полигона на Шиесе. Активисты добивались этого несколько лет

Архангельские власти закрыли проект создания мусорного полигона на Шиесе и в одностороннем порядке расторгли соглашение с ООО «Технопарк».



Как 9 июня сообщает издание 29.ru, решение исключить проект из списка приоритетных для области было принято на заседании регионального правительства. Он лишился налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков. Из реестра инвестпроектов его сняли 3 июня.



Как подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев, работы на Шиесе не ведутся с июня 2019 года, что «влечет за собой отсутствие актуальности сопровождения» процесса создания полигона.

