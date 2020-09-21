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21.09.2020 19:57
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Верховный суд ликвидировал «Россию будущего», из-за которой не зарегистрировали одномённую партию Навального

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию «Россия будущего» — ту самую, из-за которой Алексей Навальный не смог зарегистрировать свою партию с аналогичным названием. Об этом Фонтанке 21 сентября сообщили в министерстве.

Как уточнили «Фонтанке» в Минюсте, причиной ликвидации «России будущего» стало «неучастие партии в выборах в течение 7 лет подряд».

Это объединение под названием «Партия свободных граждан» было создано 21 мая 2012 года, а 9 июня того же года сведения о ней были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Название на «Россия будущего» она сменила 27 марта 2019-го, и 8 мая новое наименование было одобрено. Председателем партии является 38-летний Александр Зорин.

Навальный несколько раз с 2012 года пытался зарегистрировать свою партию под разными названиями, но всегда получал отказ. Его «Народный альянс», «Партия прогресса» или «Россия будущего» так и не попали в реестр. Оппозиционер заявлял, что у него умышленно крали названия партий.

Партия сторонников Навального «Народный альянс» была сформирована в июле 2012 года и учреждена на съезде в декабре того же года. Впервые её основатели подали документы на регистрацию партии в апреле 2013-го. Однако Минюст усмотрел формальные нарушения в процедуре подачи документов дважды. К моменту третьей заявки под таким названием была зарегистрирована другая партия с таким же названием.

На внеочередном съезде 8 февраля 2014 года «Народный альянс» Навального был переименован в «Партию прогресса», соответствующие изменения внесли в устав. Документы партии уже с новым названием были поданы в Минюст, но в течение четырёх лет основатель Фонда борьбы с коррупцией получал отказы. В марте 2018 года выяснилось, что партия под таким названием уже есть. «Партией прогресса» стала партия «Гражданская позиция» под руководством Виталия Серуканова. «Двойник» вызвал возмущение в штабе Навального.

Тогда оппозиционер снова поменял название — на «Россия будущего». Документы о регистрации новой партии были поданы в Минюст 22 июня 2018 года. В конце августа 2018 года Навальный сообщил, что Минюст в восьмой раз отказался регистрировать политическую партию «Россия будущего». Организация подала иск на Минюст в Замоскворецкий суд Москвы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Юра Алекс
Сами делают когда надо, сами ликвидируют, когда надо -жизнь прекрасна...
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