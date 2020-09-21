Верховный суд ликвидировал «Россию будущего», из-за которой не зарегистрировали одномённую партию Навального

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию «Россия будущего» — ту самую, из-за которой Алексей Навальный не смог зарегистрировать свою партию с аналогичным названием. Об этом Фонтанке 21 сентября сообщили в министерстве.

Как уточнили «Фонтанке» в Минюсте, причиной ликвидации «России будущего» стало «неучастие партии в выборах в течение 7 лет подряд».

Это объединение под названием «Партия свободных граждан» было создано 21 мая 2012 года, а 9 июня того же года сведения о ней были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Название на «Россия будущего» она сменила 27 марта 2019-го, и 8 мая новое наименование было одобрено. Председателем партии является 38-летний Александр Зорин.