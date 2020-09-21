На Коллонтай яркий автомобиль «сделал разворот» об трамвай
Неловкий водитель остановил трамваи 27-го маршрута в Невском районе Санкт-Петербурга вечером 21 сентября.
На перекрёстке улицы Коллонтай и Клочкова переулка красный «Рено» не долетел до Искровского проспекта и сделал «разворот» об трамвай, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло в 17:06. По предварительной версии, автомобиль совершал левый поворот близко перед трамваем и получил удар в левую сторону. Никто не пострадал. Трамваи 27-го маршрута встали в направлении от проспекта Солидарности.