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21.09.2020 18:50
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На Коллонтай яркий автомобиль «сделал разворот» об трамвай

Неловкий водитель остановил трамваи 27-го маршрута в Невском районе Санкт-Петербурга вечером 21 сентября.

На перекрёстке улицы Коллонтай и Клочкова переулка красный «Рено» не долетел до Искровского проспекта и сделал «разворот» об трамвай, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло в 17:06. По предварительной версии, автомобиль совершал левый поворот близко перед трамваем и получил удар в левую сторону. Никто не пострадал. Трамваи 27-го маршрута встали в направлении от проспекта Солидарности.

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