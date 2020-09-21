Блокадные воспоминания артистов оживят в единственном спектакле Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов и Николай Буров

Документальные тексты разных авторов выстроятся в единую сюжетную линию. Большая часть событий театральной жизни, которая продолжалась и давала силы блокадному городу, будет восстановлена по свидетельствам солистов Кировского (Мариинского) театра — балерины Натальи Сахновской и тенора Ивана Нечаева, а также артиста оперетты Анатолия Королькевича. Но источников используется гораздо больше .

Уникальный актерский состав — Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов и Павел Григорьев — представит 14 ноября спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города». Режиссер Руслан Кудашов ставит его по дневникам, письмам, воспоминаниям блокадных лет.

Премьера, которую представит творческий бренд Dance Open, пройдет на сцене Театра музыкальной комедии — именно этот театр работал в городе всю блокаду. Зрители узнают, как в нем шли спектакли в самые страшные дни, как после падения бомбы у его стен они были перенесены на сцену Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина (Александринского). Но, конечно, этим история не ограничивается. В спектакль включены десятки историй и эпизодов: о том, как в умирающем от голода городе в 1942-м был создан блокадный Городской театр (ныне — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской); как молодежный фронтовой ансамбль из своих бывших учеников в Доме пионеров собирал балетмейстер Аркадий Обрант, и дети потом дали на передовой тысячи концертов; как с Ленинградским фронтовым джаз-ансамблем выступала Клавдия Шульженко, живя с семьей в подвалах Дома Красной Армии — потому что их дом был разрушен бомбой; и как в Кировском проходила первая блокадная премьера — опера «Евгений Онегин», а декорации к спектаклю из-за постоянных бомбежек не успели подвезти. И многое другое.

«Весна, какие погожие деньки! На Садовой «почти» как до войны: оживление, нарядные платья, летние изящные костюмы, много косметики. А как радуют афиши!» — приводят цитату из дневника за май 1942 года организаторы спектакля, напоминая, что в осажденном, ослабленном, отрезанном от мира городе люди не только выживали, но и жили.



О том, какой увидели и запомнили блокаду артисты балета, оперы, драмы и оперетты, писатели, поэты и музыканты, — этот спектакль.



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