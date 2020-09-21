Самая крупная сделка в мире игровой индустрии: Microsoft покупает Bethesda — издателей The Elder Scrolls, Fallout, Doom и других известных видеоигр
Компания Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks, в которую входят студии — разработчики таких популярных видеоигр, как The Elder Scrolls, DOOM, Quake, The Evil Within, Dishonored и Wolfenstein.
Сумма сделки оценивается в 7,5 миллиардов долларов — сообщается, что ее планируют закрыть до 30 июня 2021 года. По данным Bloomberg, это самое крупное соглашение такого рода в истории игровой индустрии.
Вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс заявил, что сделка позволит его компании делать более качественные игры — благодаря гигантским ресурсам Microsoft.
Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард также прокомментировал сделку. Он подчеркнул, что соглашение между двумя компаниями состоялось не ради эксклюзивности игр: «Как и наша предыдущая форма сотрудничества, эта не строится вокруг одной системы или одного экрана. <...> мы верим в то, что мы должны давать доступ к нашим трудам всем — независимо от того, где вы живёте или на чём играете».
Bethesda — одна из крупнейших, наиболее признанных критиками частных компаний-разработчиков игр в мире.