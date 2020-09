Самая крупная сделка в мире игровой индустрии: Microsoft покупает Bethesda — издателей The Elder Scrolls, Fallout, Doom и других известных видеоигр

Компания Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks, в которую входят студии — разработчики таких популярных видеоигр, как The Elder Scrolls, DOOM, Quake, The Evil Within, Dishonored и Wolfenstein.

Сумма сделки оценивается в 7,5 миллиардов долларов — сообщается, что ее планируют закрыть до 30 июня 2021 года. По данным Bloomberg, это самое крупное соглашение такого рода в истории игровой индустрии.

Вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс заявил, что сделка позволит его компании делать более качественные игры — благодаря гигантским ресурсам Microsoft.