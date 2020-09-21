FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 16:33
6
Печать

Матвиенко уверена, что дискриминации по половому признаку в России нет

Гендерное равенство в России обеспечено в полной мере. В этом уверена спикер Совета Федерации Валентина Мативенко.

Выступая на презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер» на пресс-конференции в ТАСС 21 сентября, глава верхней палаты российского парламента заявила, что женщинам в нашей стране предоставлены широкие возможности.

«Уже давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин, гендерное равенство у нас обеспечено в полной мере: и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста. Женщин-руководителей становится все больше и в государственном, и в муниципальном, и в корпоративном управлении, в том числе в бизнесе, бюджетной сфере, науке, культуре», — сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что все-таки проблемы остаются. Но решать их можно популяризацией образа женщины-лидера, особенно среди молодежи.

Программа «Женщина-лидер» направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также вовлечение женщин в решение острых проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности. Первыми слушателями программы станут более 300 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

dmiterko_1979
у нас и нищих нет
Владислав М
При этом в армию призывают только мужчин, а детей при разводе отдают, как правило, женщинам. Это и есть гендерное равенство по-матвиенковски?
Леннокс
Как это нет? Бесполых гейш и лесбиянов гоняют почём зря. Не уважают, понимаешь, нетрадиционные ценности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний