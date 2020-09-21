Матвиенко уверена, что дискриминации по половому признаку в России нет

Гендерное равенство в России обеспечено в полной мере. В этом уверена спикер Совета Федерации Валентина Мативенко.



Выступая на презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер» на пресс-конференции в ТАСС 21 сентября, глава верхней палаты российского парламента заявила, что женщинам в нашей стране предоставлены широкие возможности.



«Уже давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин, гендерное равенство у нас обеспечено в полной мере: и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста. Женщин-руководителей становится все больше и в государственном, и в муниципальном, и в корпоративном управлении, в том числе в бизнесе, бюджетной сфере, науке, культуре», — сказала Матвиенко.

