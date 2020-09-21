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21.09.2020 16:18
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Спортивно-концертным комплексам хотят сделать скидку на зелень. Норматив смягчают в проекте ПЗЗ

В Петербурге норму озеленения для участков, на которых планируется строить спорткомплексы, могут снизить вдвое. Для стадионов, расположенных поблизости от скверов, — вчетверо. Это следует из опубликованного проекта правил землепользования и застройки.

С 40% до 20% предлагается снизить норму озеленения на участках с разрешенными видами использования и обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий и занятий спортом в помещениях.

При этом если речь идет о возведении спортивного или концертного комплекса не менее чем на 500 мест, и поблизости (не дальше километра) расположена зона зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения площадью не менее 10 га, норматив снижается до 15%.

В случае строительства объекта менее чем на 20 тысяч зрительских мест, а в 100 метрах от участка расположен ЗНОП городского значения, норматив снижается до 10%. При этом минимальная площадь соседского сквера не указана.

Напомним, менять правила землепользования и застройки придется из-за вышки в Пулково. Объект, который предстоит построить, не вписывается в ПЗЗ по высотности.

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Комментарии (4)

Kot Piter
Ооо, про СКК начали "подчищать"! Вот и стали ясны интересанты этих поправок!
lamer
Правильно, засадить свободные площадя человейниками аццкими.
261575471
Скажите, в переводе на русский означает ли это "большой апарт-отель на участке спортивного сооружения" или нет???
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