Спортивно-концертным комплексам хотят сделать скидку на зелень. Норматив смягчают в проекте ПЗЗ

В Петербурге норму озеленения для участков, на которых планируется строить спорткомплексы, могут снизить вдвое. Для стадионов, расположенных поблизости от скверов, — вчетверо. Это следует из опубликованного проекта правил землепользования и застройки.

С 40% до 20% предлагается снизить норму озеленения на участках с разрешенными видами использования и обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий и занятий спортом в помещениях.

При этом если речь идет о возведении спортивного или концертного комплекса не менее чем на 500 мест, и поблизости (не дальше километра) расположена зона зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения площадью не менее 10 га, норматив снижается до 15%.