Спортивно-концертным комплексам хотят сделать скидку на зелень. Норматив смягчают в проекте ПЗЗ
В Петербурге норму озеленения для участков, на которых планируется строить спорткомплексы, могут снизить вдвое. Для стадионов, расположенных поблизости от скверов, — вчетверо. Это следует из опубликованного проекта правил землепользования и застройки.
С 40% до 20% предлагается снизить норму озеленения на участках с разрешенными видами использования и обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий и занятий спортом в помещениях.
При этом если речь идет о возведении спортивного или концертного комплекса не менее чем на 500 мест, и поблизости (не дальше километра) расположена зона зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения площадью не менее 10 га, норматив снижается до 15%.
В случае строительства объекта менее чем на 20 тысяч зрительских мест, а в 100 метрах от участка расположен ЗНОП городского значения, норматив снижается до 10%. При этом минимальная площадь соседского сквера не указана.
Напомним, менять правила землепользования и застройки придется из-за вышки в Пулково. Объект, который предстоит построить, не вписывается в ПЗЗ по высотности.