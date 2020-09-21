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21.09.2020 15:55
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ДК Лурье приведет в царско-хулиганский парк

26 сентября прогуляемся по Екатерингофскому парку с Константином Шолмовым и послушаем про времена, когда сюда и царственные особы наведывались — а сейчас вечером сюда лучше не ходить. (12+)

Петербург родился 16 (27) мая 1703 года. А петербургский Екатерингофский парк в каком-то смысле имеет более давнюю историю. 7 мая 1703 года в устье Невы тридцать малых судов с солдатами Преображенского и Семеновского полков во главе с Петром I и Меншиковым взяли на абордаж два боевых шведских корабля. Это была первая наша морская победа в Северной войне — вот в ее честь в 1711 году царь и заложил парк и построил дворец для жены Екатерины. А всю усадьбу назвал Екатерингоф. И потом каждый год там первую морскую победу отмечали. Маевки называли «Екатерингофскими гуляниями», и, как отмечают в ДК Лурье, «1 мая цены на извозчиков взлетали до небес, а пробка выстраивалась аж от Фонтанки. Все считали своим долгом в этот день «прогулять» себя в Екатерингофе».

<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)" class="mw-redirect _" title="Иванов, Иван Андреевич (живописец)">И. А. Иванов</a>. «Пейзаж с рекой. Екатерингоф» (1844)
И. А. Иванов. «Пейзаж с рекой. Екатерингоф» (1844)Фото: wikipedia.org

Прогуливаясь по осеннему парку вместе с Константином Шолмовым, расспросим, где доили коров для императрицы; где течет подземная река; и что символизирует таинственная Молвинская колонна. Начало экскурсии «От царского парка до царства хулиганов» стартует от метро «Нарвская» в 14.00.

Александра Шеромова

<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)" class="mw-redirect _" title="Иванов, Иван Андреевич (живописец)">И. А. Иванов</a>. «Пейзаж с рекой. Екатерингоф» (1844)
И. А. Иванов. «Пейзаж с рекой. Екатерингоф» (1844)Фото: wikipedia.org

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