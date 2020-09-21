ДК Лурье приведет в царско-хулиганский парк

26 сентября прогуляемся по Екатерингофскому парку с Константином Шолмовым и послушаем про времена, когда сюда и царственные особы наведывались — а сейчас вечером сюда лучше не ходить. (12+)



Петербург родился 16 (27) мая 1703 года. А петербургский Екатерингофский парк в каком-то смысле имеет более давнюю историю. 7 мая 1703 года в устье Невы тридцать малых судов с солдатами Преображенского и Семеновского полков во главе с Петром I и Меншиковым взяли на абордаж два боевых шведских корабля. Это была первая наша морская победа в Северной войне — вот в ее честь в 1711 году царь и заложил парк и построил дворец для жены Екатерины. А всю усадьбу назвал Екатерингоф. И потом каждый год там первую морскую победу отмечали. Маевки называли «Екатерингофскими гуляниями», и, как отмечают в ДК Лурье, «1 мая цены на извозчиков взлетали до небес, а пробка выстраивалась аж от Фонтанки. Все считали своим долгом в этот день «прогулять» себя в Екатерингофе».

