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21.09.2020 14:25
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Зрители Королевского театра в Мадриде сорвали оперный спектакль из-за слишком тесной рассадки. Они бунтовали час

Зрители Королевского театра в Мадриде сорвали оперный спектакль «Бал-маскарад» Джузеппе Верди 20 сентября. Они начали протестовать из-за чересчур плотной рассадки и несоблюдения коронавирусных правил безопасности.

Люди кричали, хлопали и освистывали артистов, не позволяя им начать. Среди посетителей оказалась испанская писательница и журналистка Роса Монтеро. Видео происходящего она выложила в Twitter.

«Мы набились как вши — без единого свободного места», — рассказала Монтеро. По её словам, некоторые люди, как и она сама, в результате решили уйти.

Как пишет издание La Vanguardia со ссылкой на слушателей, в некоторых частях зала между посетителями было по два пустых кресла, а в других рассадка была очень плотной. Сотрудники театра по громкой связи предлагали недовольным сдать билеты и получить деньги назад, однако люди продолжали протестовать. Примерно через 50 минут администрация решила отменить вечер.

На сайте Королевского театра утверждается, что в зале были заняты 905 мест — 51,5 % от общей его вместимости. Сотрудники пообещали разобраться в ситуации и разработать меры, чтобы подобное больше не повторялось.

В августе специальные коронавирусные правила опубликовала Венская опера. Слушателям запретили кричать «Браво!» и попросили оформлять именные билеты.

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Комментарии (2)

Алекс99
Правильно протестовали: на дорогих местах — сплошная рассадка, а на дешевых — через одно-два кресла. В Испании ношение масок обязательно даже на улице, в фитнес-центрах можно снять маску только непосредственно во время занятий на тренажере (сошел с тренажера — надел маску), везде соблюдается социальная дистанция, а тут объявили об открытии театра со всеми противоэпидемическими мерами защиты — и пожалуйте в партер бок о бок с другими зрителями. Выглядит, мягко говоря, нелогично плюс нарушает правительственное постановление.
Мимопрохожу
Странно ходить в театр с такой обостренной боязнью заразиться и желанием поскандалить. Но зато всем остальным зрителям испортили вечер - жизнь удалась!
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