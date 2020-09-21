Зрители Королевского театра в Мадриде сорвали оперный спектакль из-за слишком тесной рассадки. Они бунтовали час
Зрители Королевского театра в Мадриде сорвали оперный спектакль «Бал-маскарад» Джузеппе Верди 20 сентября. Они начали протестовать из-за чересчур плотной рассадки и несоблюдения коронавирусных правил безопасности.
Люди кричали, хлопали и освистывали артистов, не позволяя им начать. Среди посетителей оказалась испанская писательница и журналистка Роса Монтеро. Видео происходящего она выложила в Twitter.
«Мы набились как вши — без единого свободного места», — рассказала Монтеро. По её словам, некоторые люди, как и она сама, в результате решили уйти.
No sé en platea, pero en butacas Premium, las más caras, estábamos pegados como piojos sin un solo sito libre, te dejo vídeo y para entonces ya nos habíamos ido muchos, por ejemplo las butacas vacías delante de quien graba eran la mía y la de mi acompañante https://t.co/JDrOB3VCw1 pic.twitter.com/pvF6g1WkPm— Rosa Montero (@BrunaHusky) September 21, 2020
Как пишет издание La Vanguardia со ссылкой на слушателей, в некоторых частях зала между посетителями было по два пустых кресла, а в других рассадка была очень плотной. Сотрудники театра по громкой связи предлагали недовольным сдать билеты и получить деньги назад, однако люди продолжали протестовать. Примерно через 50 минут администрация решила отменить вечер.
На сайте Королевского театра утверждается, что в зале были заняты 905 мест — 51,5 % от общей его вместимости. Сотрудники пообещали разобраться в ситуации и разработать меры, чтобы подобное больше не повторялось.
В августе специальные коронавирусные правила опубликовала Венская опера. Слушателям запретили кричать «Браво!» и попросили оформлять именные билеты.