Зрители Королевского театра в Мадриде сорвали оперный спектакль «Бал-маскарад» Джузеппе Верди 20 сентября. Они начали протестовать из-за чересчур плотной рассадки и несоблюдения коронавирусных правил безопасности.



Люди кричали, хлопали и освистывали артистов, не позволяя им начать. Среди посетителей оказалась испанская писательница и журналистка Роса Монтеро. Видео происходящего она выложила в Twitter.



«Мы набились как вши — без единого свободного места», — рассказала Монтеро. По её словам, некоторые люди, как и она сама, в результате решили уйти.