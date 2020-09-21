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21.09.2020 21:36
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Петербуржцы поедут в Коробицыно по обновлённой дороге

Дорожники Ленинградской области завершают ремонт участка региональной трассы Пески — Сосново — Подгорье в Приозерском районе.

Как сообщили 21 сентября в региональном комитете по дорожному хозяйству, на 12-километровом участке от деревни Светлое через посёлок Коробицыно, где расположен крупный горнолыжный курорт, уложили два слоя нового асфальтобетона, прочистили водопропускные трубы и лотки, построили новые остановки общественного транспорта и укрепили обочины. Сейчас там ставят барьерное ограждение. Специализированная лаборатория «Ленавтодора» проверяет качество выполненных работ.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому проекту отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, дорог Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Гатчина — Ополье и некоторых других трасс.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Достойно медали! Или даже ордена!
мухомор
Там каждый год латают дорогу. Весной со снегом всё сходит как не было. К маю от Мичуринского до Светлого в низинах всегда танкодром. Нормального водоотведения не было и нет. Там профиль дороги всё время вверх-вниз. На склонах верхний слой дорожной одежды подмывает, а в низинах просто заморозками взламывает. Делать по уму никто не хочет - не выгодно. Ежегодные ремонты это золотая жила.
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