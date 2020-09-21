Дорожники Ленинградской области завершают ремонт участка региональной трассы Пески — Сосново — Подгорье в Приозерском районе.
Как сообщили 21 сентября в региональном комитете по дорожному хозяйству, на 12-километровом участке от деревни Светлое через посёлок Коробицыно, где расположен крупный горнолыжный курорт, уложили два слоя нового асфальтобетона, прочистили водопропускные трубы и лотки, построили новые остановки общественного транспорта и укрепили обочины. Сейчас там ставят барьерное ограждение. Специализированная лаборатория «Ленавтодора» проверяет качество выполненных работ.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому проекту отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, дорог Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Гатчина — Ополье и некоторых других трасс.