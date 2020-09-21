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21.09.2020 14:06
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Спецслужбы Армении ищут в стране «агентов» России

Служба нацбезопасности Армении проверит факты о сети российских агентов, о которых сообщалось в расследовании финансируемого Михаилом Ходорковским центра «Досье».

«Публикация <...> представляет собой сообщение о преступлении, и СНБ, как правоохранительный орган, естественно, должна дать уголовно-правовую оценку каждому содержащемуся в этой статье факту», — цитирует 21 сентября заявление главы службы нацбезопасности Аргишти Кярамяна издание Aysor.

По его словам, изучение информации из статьи уже началось. При этом он не стал давать никаких комментариев по поводу содержания материала.

Центр «Досье» в своем расследовании утверждает, что Россия якобы вмешивается в дела соседних стран. В частности, в Армении функционирует «целая сеть «друзей России». «Они обосновались почти во всех госструктурах — правительстве, парламенте, спецслужбах, МИДе», — полагают расследователи.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Не без основательно. Просроченный президент все никак не уймётся , вернуть нас в совок обратно
Свифт
.... иными словами, Ходорковский в очередной раз расписался, что он враг России, а не Путина и т.д. .... и все его пассажи "за всё хорошее, против всего плохого" лишь вывеска, цели другие ...
f0ntan
Только сегодня Путин направил президенту и премьеру Армении поздравительные телеграммы по случаю их праздника - дня независимости, и назвал в той телеграмме российско-армянские отношения дружескими, как Фонтанка пишет, что в Армении тут же ищут "агентов" России. Это ответ на поздравительную телеграмму?
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