Спецслужбы Армении ищут в стране «агентов» России

Служба нацбезопасности Армении проверит факты о сети российских агентов, о которых сообщалось в расследовании финансируемого Михаилом Ходорковским центра «Досье».

«Публикация <...> представляет собой сообщение о преступлении, и СНБ, как правоохранительный орган, естественно, должна дать уголовно-правовую оценку каждому содержащемуся в этой статье факту», — цитирует 21 сентября заявление главы службы нацбезопасности Аргишти Кярамяна издание Aysor.

По его словам, изучение информации из статьи уже началось. При этом он не стал давать никаких комментариев по поводу содержания материала.