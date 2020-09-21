К Новому году российские вузы могут получить новые миллиарды из бюджета. Но для этого им придется показать финансовую отчетность

Президент России после совещания с правительством дал ряд поручений по поддержке разных отраслей. В частности, как говорится на сайте Кремля 21 сентября, на дотации из бюджета смогут претендовать российские вузы.



До 1 ноября Минобразования должно провести анализ их финансового состояния, и по его итогам представить предложения об оказании за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета дополнительной финансовой поддержки организациям, имеющим в ней потребность.



Как сообщает официальный телеграм-канал Министерства науки и образования, глава ведомства Валерий Фальков ранее докладывал президенту, что на поддержку вузов в период пандемии уже было направлено более 8 млрд рублей.

