Росприроднадзор предостерег ЦКБ от того, чтобы заваливать «Новоселки» чем ни попадя. Ранее на полигон повезли компост из Янино

Об исполнении предостережения надо отчитаться до 25 ноября 2020 года. Поводом для этого разговора послужили обращения граждан и общественных организаций, которые поступили в управление в начале сентября и в которых сообщалось о возможном размещении на полигоне отходов, не предназначенных для рекультивации.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (ЦКБ) предостережение по поводу рекультивации полигона «Новоселки». Заказчику напомнили, что нельзя выходить за рамки проекта.

Напомним, именно в начале сентября на полигон потянулись грузовики с компостом от площадки МПБО-2 в Янино. На той же площадке расположены порядка 40 тысяч тонн отходов, которые предприятие пока безуспешно пытается вывезти на какой-нибудь полигон; эта история уже получила уголовный контекст после того, как СК предъявил обвинение экс-директору МПБО-2 Тихону Шмелеву, решив, что нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к 3-му классу опасности. Новый глава предприятия Башир Вешагуров сообщил «Фонтанке», что в

той куче нет опасных отходов — на 70% она состоит из балласта. На прошлой неделе мусорный курган неожиданно загорелся, на предприятии заявили о поджоге.



Кроме того, управление Росприроднадзора согласовывает с прокуратурой проведение внеплановой проверки в отношении ООО «Профистрой Северо-Запад», которое является подрядчиком на «Новоселках». Ранее ведомство уже выписывало штраф компании за отклонение от проекта: еще на техническом этапе рекультивации в теле полигона необходимо было проложить трубы для системы сбора свалочных газов. Их ведомство при проверке не обнаружило.