Росприроднадзор предостерег ЦКБ от того, чтобы заваливать «Новоселки» чем ни попадя. Ранее на полигон повезли компост из Янино
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (ЦКБ) предостережение по поводу рекультивации полигона «Новоселки». Заказчику напомнили, что нельзя выходить за рамки проекта.
Как сообщили в ведомстве 21 сентября, Росприроднадзор предостерег ЦКБ «о недопустимости использования в целях рекультивации отходов, не предусмотренных проектом, получившим положительное заключение экспертизы федерального уровня».
Об исполнении предостережения надо отчитаться до 25 ноября 2020 года. Поводом для этого разговора послужили обращения граждан и общественных организаций, которые поступили в управление в начале сентября и в которых сообщалось о возможном размещении на полигоне отходов, не предназначенных для рекультивации.
Напомним, именно в начале сентября на полигон потянулись грузовики с компостом от площадки МПБО-2 в Янино. На той же площадке расположены порядка 40 тысяч тонн отходов, которые предприятие пока безуспешно пытается вывезти на какой-нибудь полигон; эта история уже получила уголовный контекст после того, как СК предъявил обвинение экс-директору МПБО-2 Тихону Шмелеву, решив, что нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к 3-му классу опасности. Новый глава предприятия Башир Вешагуров сообщил «Фонтанке», что в
той куче нет опасных отходов — на 70% она состоит из балласта. На прошлой неделе мусорный курган неожиданно загорелся, на предприятии заявили о поджоге.
Кроме того, управление Росприроднадзора согласовывает с прокуратурой проведение внеплановой проверки в отношении ООО «Профистрой Северо-Запад», которое является подрядчиком на «Новоселках». Ранее ведомство уже выписывало штраф компании за отклонение от проекта: еще на техническом этапе рекультивации в теле полигона необходимо было проложить трубы для системы сбора свалочных газов. Их ведомство при проверке не обнаружило.
Полигон «Новоселки» функционировал с 1972 года, на нем изначально размещались преимущественно твердые коммунальные отходы, а также частично производственные. Участок для их складирования составляет порядка 70 гектаров, высота свалки превышает 40 метров. В новом тысячелетии жители Приморского и Выборгского районов регулярно жаловались на удушливый запах в окрестностях Левашово.О рекультивации «Новоселок» заговорили еще в 2013 году, но лишь в 2017-м губернатор Георгий Полтавченко отчитался перед президентом о закрытии полигона, начался подготовительный этап.
В 2018 году центр комплексного благоустройства заключил 755-миллионный контракт на рекультивацию первого участка полигона. Подрядчиком стал «Профистрой Северо-Запад». Контракт на вторую очередь (656 млн рублей) компания подписала в июле 2020 года, он рассчитан до 30 октября 2022 года.