После ночи поисков 19-летний подозреваемый в убийстве собственной матери на Тухачевского задержан

Оперативники отыскали юношу из Красногвардейского района Петербурга, который, как полагает следствие, последним видел живой свою 57-летнюю мать.



О задержании подозреваемого 21 сентября сообщает городской Следственный комитет. Ему вменяют умышленное причинение смерти матери, тело которой накануне нашли в квартире на Маршала Тухачевского. Как писала «Фонтанка», криминалисты насчитали на её теле с полтора десятка ножевых ранений.



По версии следствия, убийство произошло ещё 19-го сентября, после него молодой человек сбежал. Через сутки мёртвой женщину нашёл вернувшийся с дачи муж. После его общения с полицией в розыск объявили 19-летнего сына пары — прихрамывающего на правую ногу слушателя второго курса Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова. В СК уточнили, что будут добиваться его ареста.

