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21.09.2020 13:01
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После ночи поисков 19-летний подозреваемый в убийстве собственной матери на Тухачевского задержан

Оперативники отыскали юношу из Красногвардейского района Петербурга, который, как полагает следствие, последним видел живой свою 57-летнюю мать.

О задержании подозреваемого 21 сентября сообщает городской Следственный комитет. Ему вменяют умышленное причинение смерти матери, тело которой накануне нашли в квартире на Маршала Тухачевского. Как писала «Фонтанка», криминалисты насчитали на её теле с полтора десятка ножевых ранений.

По версии следствия, убийство произошло ещё 19-го сентября, после него молодой человек сбежал. Через сутки мёртвой женщину нашёл вернувшийся с дачи муж. После его общения с полицией в розыск объявили 19-летнего сына пары — прихрамывающего на правую ногу слушателя второго курса Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова. В СК уточнили, что будут добиваться его ареста.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Поздний ребёнок, большая разница в возрасте...
Достала она его своими нравоучениями.
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