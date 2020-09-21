На Тухачевского женщину нашли зарезанной в собственной ванне. В розыск объявлен сын

Полиция ищет 19-летнего жителя Красногвардейского района Петербурга после убийства его матери. Тело женщины со множественными ножевыми ранениями преступник оставил в наполненной водой ванне.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 сентября, накануне около половины восьмого вечера в квартиру на Маршала Тухачевского, 11, полицию вызвал 56-летний петербуржец. Он рассказал, что только что вернулся с дачи и нашёл свою 57-летнюю жену мёртвой.



Приехавшие криминалисты насчитали на её теле около полутора десятков ножевых ранений. Судя по характеру ран, женщина пыталась заслониться от ножа руками. Осмотр квартиры показал, что напали на неё, вероятнее всего, в комнате, позже тело перенесли в ванную.

