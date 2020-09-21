В Госдуме предлагают компенсировать расходы на частные детские сады

В Госдуме предложили возместить расходы на частные детские сады. На компенсацию смогут рассчитывать семьи, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Об этом 21 августа пишет RT со ссылкой на копию письма депутата Госдумы Евгения Федорова главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — приводит издание слова Евгения Федорова.