В Госдуме предлагают компенсировать расходы на частные детские сады

В Госдуме предложили возместить расходы на частные детские сады. На компенсацию смогут рассчитывать семьи, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Об этом 21 августа пишет RT со ссылкой на копию письма депутата Госдумы Евгения Федорова главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — приводит издание слова Евгения Федорова.
По данным чиновника, граждане имеют право на бесплатное и общедоступное дошкольное образование в соответствии с Конституцией РФ. Однако вовремя получить место в бесплатном учреждении удается не каждому — в итоге родителям приходится переплачивать за услуги частных садов. Как пишет издание, в июне этого года депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату семьям, отказавшимся от места в детском саду.
Кроме того, ранее «Фонтанка» сообщала, что со следующего года может подорожать оплата детских садов Петербурга. Больше всего поднимется стоимость семидневного ухода за детьми. Для малышей она составит 2983 рубля (+4,4% к прошлому году), для яслей — 2312 (+5,1%), для дошкольников — 2129 (4,4%).