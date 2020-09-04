Оплата детских садов Петербурга подорожает со следующего года

В 2021 году родительская плата за услуги детских садов в Петербурге возрастет. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного 4 сентября на сайте Смольного. Сейчас он находится на этапе антикоррупционной экспертизы.



С начала следующего года подешевеет только плата за детский сад для групп кратковременного пребывания — на 0,5% (за детей от 2 месяцев до 1 года), на 1% (от 1 года до 3 лет) и на 2% (от 3 до 8 лет). Ежемесячно родителям нужно будет платить почти 602, 510 и 472 рубля, соответственно. Больше всего поднимется стоимость семидневного ухода за детьми. Для малышей она составит 2983 рубля (+4,4% к прошлому году), для яслей — 2312 (+5,1%), для дошкольников — 2129 (4,4%).

