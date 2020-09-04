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04.09.2020 13:03
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Оплата детских садов Петербурга подорожает со следующего года

В 2021 году родительская плата за услуги детских садов в Петербурге возрастет. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного 4 сентября на сайте Смольного. Сейчас он находится на этапе антикоррупционной экспертизы.

С начала следующего года подешевеет только плата за детский сад для групп кратковременного пребывания — на 0,5% (за детей от 2 месяцев до 1 года), на 1% (от 1 года до 3 лет) и на 2% (от 3 до 8 лет). Ежемесячно родителям нужно будет платить почти 602, 510 и 472 рубля, соответственно. Больше всего поднимется стоимость семидневного ухода за детьми. Для малышей она составит 2983 рубля (+4,4% к прошлому году), для яслей — 2312 (+5,1%), для дошкольников — 2129 (4,4%).

Родительская плата за пребывание детей в группе сокращенного дня вырастет в среднем на 2 — 2,9%. Стоимость полного дня и продленки увеличится на 3,4 — 4,2%, а плата за 5 или 6 дней в неделю вырастет на 4 — 4,7% — до 2323, 1781 и 1696 рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что родительская плата за услуги детских садов была возобновлена с июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса дошкольные учреждения были закрыты в конце марта. Так как дети их не посещали, оплату на этот период отменили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

victor_k
Второе начало путиномики в путенской Роиссе гласит: "Цены никогда и ни на что не убывают. А если есть вероятность, что они на что-то упадут, то импорт этого чего-то запрещается".
Есть ещё третье начало путеномики : "Ваши зарплаты никогда не вырастают."
a.159753123
Давайте лучше писать о том, что не подорожает? Ой... Тогда писать будет не о чем, что это я...
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