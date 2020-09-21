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21.09.2020 12:38
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Вторая волна коронавируса снесла с поста главу Минздрава Чехии

Вторая волна коронавируса снесла с поста министра здравоохранения Чехии. Адам Войтех подал в отставку, сообщает 21 сентября Novinky.cz.

«Я пришел в министерство здравоохранения, чтобы настаивать на некоторых изменениях. Эпидемия коронавируса не позволила мне этого сделать. Я старался сделать все, чтобы здравоохранение двигалось вперед. Я занимал пост министра здравоохранения всем сердцем и всеми силами», — сказал Войтех.

Агентство отмечает, что Чехия справлялась с распространением вируса весной, но сейчас ситуация осложнилась. В частности, в минувшую пятницу стало известно о 3 130 новых случаях заражения за сутки, что почти на тысячу больше показателя за предыдущий день. Пока нет данных о том, кто может возглавить министерство вместо Войтеха.

По данным правительства, опубликованным в понедельник, Чешская Республика сообщила о 49 290 инфицированных и 503 смертельных исходах с начала пандемии. По данным местных СМИ, сейчас Чехия находится на втором месте после Испании по ежедневному приросту числа инфицированных в ЕС.

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