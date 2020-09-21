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21.09.2020 09:25
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Мужчина оголился на детской площадке у дома бухарского эмира. Его нашли через четыре дня

Две женщины сообщили в полицию Петроградского района о развратных действиях, которые неизвестный мужчина совершил на детской площадке Каменноостровского проспекта. Развратника задержали.

Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, в полицию 41-летняя медсестра и 32-летняя учительница пришли накануне. Они рассказали, что днем 16 сентября, когда их 12-летние дочери гуляли на детской площадке у дома 44 по Каменноостровскому проспекту, неизвестный мужчина решил продемонстрировать им свои гениталии. Девочки испугались и не сразу сообщили матерям о произошедшем.

Полицейские быстро подняли видеозаписи, а затем установили раскрепощенного незнакомца. 20 сентября около четырех дня на углу улиц Шамшева и Большой Пушкарской был задержан предполагаемый эксгибиционист — 44-летний бездомный. Ранее он уже был дважды судим по статье «Развратные действия».

Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в ИВС.

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