Мужчина оголился на детской площадке у дома бухарского эмира. Его нашли через четыре дня
Две женщины сообщили в полицию Петроградского района о развратных действиях, которые неизвестный мужчина совершил на детской площадке Каменноостровского проспекта. Развратника задержали.
Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, в полицию 41-летняя медсестра и 32-летняя учительница пришли накануне. Они рассказали, что днем 16 сентября, когда их 12-летние дочери гуляли на детской площадке у дома 44 по Каменноостровскому проспекту, неизвестный мужчина решил продемонстрировать им свои гениталии. Девочки испугались и не сразу сообщили матерям о произошедшем.
Полицейские быстро подняли видеозаписи, а затем установили раскрепощенного незнакомца. 20 сентября около четырех дня на углу улиц Шамшева и Большой Пушкарской был задержан предполагаемый эксгибиционист — 44-летний бездомный. Ранее он уже был дважды судим по статье «Развратные действия».
Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в ИВС.