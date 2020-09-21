Нелепое ДТП из-за внезапного торможения на КАД зафиксировал видеорегистратор участника
Пример нелепого ДТП демонстрирует запись видеорегистратора одного из участников, сделанная на севере КАД.
Видео опубликовано ночью 21 сентября в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель Hyundai Solaris, видимо, перепутал съезды и нажал на тормоз прямо перед КамАЗом, за что и должен был пострадать. Но водитель КамАЗа выбрал перестроение в невиновного владельца регистратора и оказался виновным сам, а «Солярис» уехал, отмечает автор видео.
Судя по всему, авария обошлась без травм.