Уже сегодня в Санкт-Петербурге довольно тепло для конца сентября, а вероятность дождей сохраняется только в утренние часы. В ближайшие дни температура ещё повысится.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 21 сентября будет без существенных осадков, правда умеренный западный и юго-западный ветер в прибрежных районах может разгонятся до сильных порывов. Температура воздуха с ночных 10-12 градусов вырастет до 14-16.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в нашем городе чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от 6 до 15 градусов. Самое холодное 21 сентября зафиксировано в 1961 году, минус 1, а самое тёплое – в 1982 году, плюс 22 градуса, напоминает «Яндекс».