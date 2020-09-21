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21.09.2020 07:12
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На пороге бабьего лета: в Петербурге синоптики обещают потепление

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

Уже сегодня в Санкт-Петербурге довольно тепло для конца сентября, а вероятность дождей сохраняется только в утренние часы. В ближайшие дни температура ещё повысится.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 21 сентября будет без существенных осадков, правда умеренный западный и юго-западный ветер в прибрежных районах может разгонятся до сильных порывов. Температура воздуха с ночных 10-12 градусов вырастет до 14-16.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в нашем городе чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от 6 до 15 градусов. Самое холодное 21 сентября зафиксировано в 1961 году, минус 1, а самое тёплое – в 1982 году, плюс 22 градуса, напоминает «Яндекс».

22 и 23 сентября осадков не ожидается, при этом ветер завтра тоже порывистый. Во вторник 17-19 градусов тепла, а в среду уже 18-20.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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