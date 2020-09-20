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20.09.2020 15:21
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Дошедший до Берлина танк Т-34 сгорел в военном городке под Нижним Новгородом

В военном поселке Новосмолинский Нижегородской области загорелся танк Т-34. В Великую Отечественную войну он дошел до Берлина, а после Победы стал жанровой скульптурой.

О пожаре в Новосмолинском сообщают 20 сентября местные жители. На видео запечатлены попытки спасателей добраться до дымящейся башни.

Подслушано Дзержинск/vk.com

В комментариях к постам в соцсетях очевидцы пишут, что танк подожгли дети.

На место пожара приехал глава Золинского сельсовета Сергей Калугин. Он бывший военный, и дислоцированная в Новосмолинском воинская часть не чужда ему.

С танками у поселка уже не ладилось. В 1998 году на центральную площадь Новосмолинского военнослужащий танковой дивизии Беляев приехал на танке в знак протеста против задержек зарплаты. Демарш поддержали и власти, и местные жители. Минобороны расплатилось с военными, мятежного майора оставили в армии.

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