Дошедший до Берлина танк Т-34 сгорел в военном городке под Нижним Новгородом
В военном поселке Новосмолинский Нижегородской области загорелся танк Т-34. В Великую Отечественную войну он дошел до Берлина, а после Победы стал жанровой скульптурой.
О пожаре в Новосмолинском сообщают 20 сентября местные жители. На видео запечатлены попытки спасателей добраться до дымящейся башни.
Подслушано Дзержинск/vk.com
В комментариях к постам в соцсетях очевидцы пишут, что танк подожгли дети.
На место пожара приехал глава Золинского сельсовета Сергей Калугин. Он бывший военный, и дислоцированная в Новосмолинском воинская часть не чужда ему.
С танками у поселка уже не ладилось. В 1998 году на центральную площадь Новосмолинского военнослужащий танковой дивизии Беляев приехал на танке в знак протеста против задержек зарплаты. Демарш поддержали и власти, и местные жители. Минобороны расплатилось с военными, мятежного майора оставили в армии.