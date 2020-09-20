В военном поселке Новосмолинский Нижегородской области загорелся танк Т-34. В Великую Отечественную войну он дошел до Берлина, а после Победы стал жанровой скульптурой.



О пожаре в Новосмолинском сообщают 20 сентября местные жители. На видео запечатлены попытки спасателей добраться до дымящейся башни.