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20.09.2020 11:25
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Гостившего в квартире на Орджоникидзе студента хозяин заставил отдать банковскую карту. Молодой человек в больнице

С ножевыми ранениями из подъезда на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга госпитализирован третьекурсник Политеха. Ему угрожал и ранил в квартире приезжий из Энгельса.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД 20 сентября, по мотивам событий двухдневной давности в квартире на улице Орджоникидзе, дом 34, возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ранен был 21-летний студент, врачи забрали его в больницу около девяти утра. Как подозреваемого задержали 22-летнего молодого человека, который живет в этом доме. По информации «Фонтанки», драка началась еще в квартире. Нападавший потребовал отдать ему банковскую карту, после нескольких ударов ножом ничего другого студенту не оставалось.

Молодой человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, у него раны правого плеча, правой половины груди и правой голени. Подозреваемый, судя по его страницам «ВКонтакте», приехал в Петербург из города Энгельс и увлекается робототехникой.

© Фонтанка.Ру

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