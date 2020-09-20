Гостившего в квартире на Орджоникидзе студента хозяин заставил отдать банковскую карту. Молодой человек в больнице

С ножевыми ранениями из подъезда на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга госпитализирован третьекурсник Политеха. Ему угрожал и ранил в квартире приезжий из Энгельса.



Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД 20 сентября, по мотивам событий двухдневной давности в квартире на улице Орджоникидзе, дом 34, возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ранен был 21-летний студент, врачи забрали его в больницу около девяти утра. Как подозреваемого задержали 22-летнего молодого человека, который живет в этом доме. По информации «Фонтанки», драка началась еще в квартире. Нападавший потребовал отдать ему банковскую карту, после нескольких ударов ножом ничего другого студенту не оставалось.

