FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
20.09.2020 00:43
0
Печать

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Информация о смерти в больнице ведущего «Русского лото», режиссера Михаила Борисова является ложной. Об этом агентству городских новостей «Москва» 19 сентября сообщила его сестра Нина Борисова.

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», - заявила она изданию.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что ведущий якобы умер при транспортировке из одной клиники в другую. По информации источников издания, у него диагностировали воспаление легких. Михаила Борисова госпитализировали 19 сентября со съемочной площадки «Русского лото» из-за плохого самочувствия.

Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. Прославился в качестве ведущего «Русского лото».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний