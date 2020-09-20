Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Информация о смерти в больнице ведущего «Русского лото», режиссера Михаила Борисова является ложной. Об этом агентству городских новостей «Москва» 19 сентября сообщила его сестра Нина Борисова.



«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», - заявила она изданию.



Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что ведущий якобы умер при транспортировке из одной клиники в другую. По информации источников издания, у него диагностировали воспаление легких. Михаила Борисова госпитализировали 19 сентября со съемочной площадки «Русского лото» из-за плохого самочувствия.