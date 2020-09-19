В Сочи завершился 25-тичасовой матч по футболу. Как сообщает в субботу, 19 сентября, ТАСС, футбольный ультрамарафон стартовал в пятницу вечером на полях спортивной школы №10 в Адлерском районе.



В матче приняли участие более 1,5 тысяч человек. Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Игорь Принь и бывший капитан сборной России Алексей Смертин провели на поле все 25 часов.