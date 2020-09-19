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19.09.2020 21:11
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В Сочи провели рекордный 25-тичасовой футбольный матч

В Сочи завершился 25-тичасовой матч по футболу. Как сообщает в субботу, 19 сентября, ТАСС, футбольный ультрамарафон стартовал в пятницу вечером на полях спортивной школы №10 в Адлерском районе.

В матче приняли участие более 1,5 тысяч человек. Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Игорь Принь и бывший капитан сборной России Алексей Смертин провели на поле все 25 часов.

По ходу встречи было установлено три международных рекорда: «Самый продолжительный беспрерывный матч по футболу (7х7) со сменой команд», «Наибольшее количество игроков в беспрерывном матче по футболу (7х7)», «Наибольшая продолжительность беспрерывной игры в футбол двух игроков».

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Комментарии (3)

SlawaPiter
Родина жаждет героев, а в Сочи одни ...
мухомор
25-тичасовой
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фонтанка, у вас в редакции челлендж по публичной безграмотности?
Luba
Идиотские рекорды.
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