В Сочи завершился 25-тичасовой матч по футболу. Как сообщает в субботу, 19 сентября, ТАСС, футбольный ультрамарафон стартовал в пятницу вечером на полях спортивной школы №10 в Адлерском районе.
В матче приняли участие более 1,5 тысяч человек. Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Игорь Принь и бывший капитан сборной России Алексей Смертин провели на поле все 25 часов.
По ходу встречи было установлено три международных рекорда: «Самый продолжительный беспрерывный матч по футболу (7х7) со сменой команд», «Наибольшее количество игроков в беспрерывном матче по футболу (7х7)», «Наибольшая продолжительность беспрерывной игры в футбол двух игроков».