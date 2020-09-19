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19.09.2020 17:41
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Буксиры оттанцевали раньше времени, но Фестиваль ледоколов в Петербурге продолжается

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В Петербурге 19 сентября проходит Фестиваль ледоколов. Горожане могут подниматься на палубы кораблей на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, а также участвовать в развлекательной программе.

Вот только посмотреть традиционный «вальс буксиров» те, кто решил приехать во второй половине дня, не смогут: по независящим от организаторов причинам мероприятие прошло раньше времени — в 13.00 вместо запланированных 17.30.

«Это зависело только от «Портофлота», - прокомментировали «Фонтанке» представители фестиваля.

Тем не менее, праздник продолжается. До 20.00 будут продолжаться выступления на основной сцене и кинопоказы, мастер-классы и осмотр выставки. Подняться на сами ледоколы также можно до 20.00 как в субботу, так и в воскресенье — главное быть старше 6 лет и не надевать каблуки.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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