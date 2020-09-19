FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
19.09.2020 10:39
0
Печать

Петербург опять перегнал Москву в смертельной коронавирусной статистике

Причиной еще 18 смертей в Петербурге стала новая инфекция. Об этом 19 сентября сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в России за сутки признаны коронавирусными 144 смерти, из них 11 в Москве. Почти всю неделю Петербург обгоняет столицу по этому печальному показателю.

За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах, их них 212 в северной столице.

Полностью выздоровело за сутки 5 255 человек, из которых 107 в Петербурге и 919 в Москве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний