Петербург опять перегнал Москву в смертельной коронавирусной статистике

Причиной еще 18 смертей в Петербурге стала новая инфекция. Об этом 19 сентября сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в России за сутки признаны коронавирусными 144 смерти, из них 11 в Москве. Почти всю неделю Петербург обгоняет столицу по этому печальному показателю.

За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах, их них 212 в северной столице.

Полностью выздоровело за сутки 5 255 человек, из которых 107 в Петербурге и 919 в Москве.