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18.09.2020 23:54
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Кузнецова уступила Свитолине в четвертьфинале теннисного турнира в Риме

Петерьурженка Светлана Кузнецова проиграла украинке Элине Свитолине борьбу за выход в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме.

В матче третьего круга соревнования Свитолина победила Кузнецову со счетом 7:6 (8:6). 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

В настоящее время Свитолина занимает шестое место в рейтинге WTA, Кузнецова располагается на 38-й строчке.

В 1/4 финала украинка сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) – Маркета Вондроушова (Чехия).

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