Подозреваемого в покушении экс-депутата Петербурга Русинова отпустили из-под стражи. Пострадавшая перенесла пять операций

Бывший депутат петербургского округа «Измайловское» Илья Русинов, который, по версии следствия, в июне стрелял по лодке с людьми и тяжело ранил женщину, отпущен из-под стражи. Приозерский городской суд не продлил меру пресечения, пишет 18 сентября 47news со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Ленобласти.

До 20 октября фигурант дела будет жить у себя дома, с некоторыми ограничениями: ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и разговаривать по телефону, за исключением некоторых случаев.