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18.09.2020 20:21
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Подозреваемого в покушении экс-депутата Петербурга Русинова отпустили из-под стражи. Пострадавшая перенесла пять операций

Бывший депутат петербургского округа «Измайловское» Илья Русинов, который, по версии следствия, в июне стрелял по лодке с людьми и тяжело ранил женщину, отпущен из-под стражи. Приозерский городской суд не продлил меру пресечения, пишет 18 сентября 47news со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Ленобласти.

До 20 октября фигурант дела будет жить у себя дома, с некоторыми ограничениями: ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и разговаривать по телефону, за исключением некоторых случаев.

По даннымс следствия, вечером 20 июня хозяин дачного участка у озера Любимовское на Карельском перешейке Илья Русинов открыл огонь из пистолета по лодке, в которой находилась семья: мужчина, женщина и их 14-летняя дочь. В результате была серьёзна ранена 34-летняя женщина. Русинов после заявил, что увидел в руках мужчины в лодке пистолет, тогда как отец семейства пояснил, что игрушечным пистолетов отпугивал чаек. Раненая после происшествия перенесла искусственную кому, переливание крови — в общей сложности пять операций, на очереди шестая. Семья с решением освободить экс-депутата из-под ареста не согласна.

Известно, что в 2014–2019 годах ныне обвиняемый в покушении на убийство был депутатом муниципального округа «Измайловский» в Петербурге, а последнее время занимался бизнесом.

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Комментарии (1)

USSR_forever
Вот поэтому всех владельцев оружия и надо каждые 5 лет в момент продления лицензии повторно проверять у психиатров и наркологов. Пусть нормальным владельцам оружия лицензия встанет дороже, из-за кол-ва платных справок, которые надо собрать на личном приёме у каждого врача, зато может общество очистится от вот таких неадекватных, которые нарушают правила использования оружия и законы своей страны... Если чел увидел в руках другого чела оружия - это не повод в него стрелять, это повод звонить в 112, ведь его жизни в тот момент времени явно ничего не угрожало.
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