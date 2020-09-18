Подозреваемого в покушении экс-депутата Петербурга Русинова отпустили из-под стражи. Пострадавшая перенесла пять операций
Бывший депутат петербургского округа «Измайловское» Илья Русинов, который, по версии следствия, в июне стрелял по лодке с людьми и тяжело ранил женщину, отпущен из-под стражи. Приозерский городской суд не продлил меру пресечения, пишет 18 сентября 47news со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Ленобласти.
До 20 октября фигурант дела будет жить у себя дома, с некоторыми ограничениями: ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и разговаривать по телефону, за исключением некоторых случаев.
По даннымс следствия, вечером 20 июня хозяин дачного участка у озера Любимовское на Карельском перешейке Илья Русинов открыл огонь из пистолета по лодке, в которой находилась семья: мужчина, женщина и их 14-летняя дочь. В результате была серьёзна ранена 34-летняя женщина. Русинов после заявил, что увидел в руках мужчины в лодке пистолет, тогда как отец семейства пояснил, что игрушечным пистолетов отпугивал чаек. Раненая после происшествия перенесла искусственную кому, переливание крови — в общей сложности пять операций, на очереди шестая. Семья с решением освободить экс-депутата из-под ареста не согласна.
Известно, что в 2014–2019 годах ныне обвиняемый в покушении на убийство был депутатом муниципального округа «Измайловский» в Петербурге, а последнее время занимался бизнесом.