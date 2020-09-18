Без санкционного сыра проживём, но нужны улитки. Минсельхоз предложил изменить список продуктового эмбарго
Министерство сельского хозяйства России предлагает скорректировать список продуктов, ввоз которых в Россию запрещён в рамках продовольственного эмбарго от 2014 года. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному 19 сентября, планируется разрешить импорт в страну живых племенных улиток.
Дело в том, что они попадают в категорию рыбы, ракообразных и моллюсков. Минсельхоз хочет вычеркнуть из списка «живых племенных сухопутных брюхоногих моллюсков» «в связи с необходимостью импорта племенной продукции улиток из стран Европейского союза». В материалах ведомства говорится, что России нужны серые и виноградные улитки, а «по оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток находится в Чешской Республике».
Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.