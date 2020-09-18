Из-под «Лицедеев» убрали лестницу. Легендарный театральный коллектив к открытию сезона вновь столкнулся с трудностями

По словам директора театра Виктора Соловьева, ограждения, полностью исключающие возможность пользоваться эскалаторами даже в режиме лестниц, артисты обнаружили по факту — на месте. Таблички — и в этом удостоверился корреспондент «Фонтанки» — гласят, что примерный срок окончания работ — аж 15 декабря 2021 года.

Новость о возобновлении приема зрителей петербургские театры встретили с радостью — и только у «Лицедеев» праздник получился со слезами на глазах: почти одновременно с разрешением на работу они получили очередной «привет» от администрации комплекса «Толстой сквер», с которым конфликтуют много лет. На этот раз оказались перекрыты эскалаторы, которые ведут на их этаж, и по которым поднималась публика.

Первые спектакли на домашней площадке «Лицедеев» — уже через неделю. Треть зала распродана, одним лифтом не обойдешься. Интересно, что эскалаторы — те самые, что ведут на этаж театра, — не работают уже не первый год, без объяснения причин. Притом, что они были самые «свежие» в здании: их включали только на время спектаклей. Теперь же ступени вовсе скрылись за ограждениями.



В театре, придумывая, как быть в сложившейся ситуации, предполагают, что кому-то из артистов придется перед спектаклями дежурить внизу и помогать публике добираться до мест. Где-то — лестницами, а тем, кто не может в силу здоровья, — лифтом. Но артисты должны готовиться к спектаклям, и по крайней мере за 15 минут до начала им нужно быть за кулисами. А значит — придется звать волонтеров.



Напомним, конфликт «Лицедеев» с администрацией МФК «Толстой сквер» длится прямо с момента возведения последнего в 2008 году — притом что изначально пятно в сердце Петроградки было выделено именно под театр. Однако усилиями бизнеса театр оказался только на верхнем этаже огромного комплекса — и то, постоянно был вынужден отстаивать свое существование в судах, борясь с непосильно растущими арендными платежами и другими препонами.

