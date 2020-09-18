Молодой защитник «Зенита» Данил Круговой в новом сезоне стремительно ворвался в основной состав петербургского клуба и не теряется на своей позиции рядом с такими монстрами, как Жирков или Дуглас Сантос. А забитые после его атак и передач голы и нестандартные финты окончательно покорили сердца болельщиков, соскучившихся по своим воспитанникам.

Данил Круговой: Семак сказал, что болельщикам понравилось, но еще раз так сделаешь — заменю





автор фото Вячеслав Евдокимов / с официального сайта Даниил Круговойавтор фото Вячеслав Евдокимов / с официального сайта ФК «Зенит»

Отделу спорта «Фонтанки» он рассказал о реакции Сергея Семака на свои действия, длинном пути от «Академии» до основного состава и мечте отца, из-за которой он и оказался в «Зените». — У вас получился очень долгий путь в «Зенит», я бы сказал, кругами. Какой из этих моментов был самый сложный в биографии: время в «Зените М», время в «Зените-2», аренда в «Уфе»? — Думаю, самым сложным была не аренда, а переход в «Уфу», когда не стал продлевать контракт с «Зенитом». Потому что, честно, я не знал, куда еду и что ждёт меня впереди. Но мне нравятся такие моменты. Я люблю не то чтобы путешествовать, я люблю… Жизнь — игра, знаете.



— Да, я помню вашу склонность к цитатам. — Да. Поэтому для меня это был и опыт. Я знал, если я не уйду из «Зенита»... непонятно, где бы я оказался сейчас.

— Вот вы провели достаточно внятный отрезок в «Уфе». После этого, я читал в вашем интервью, у вас было предложение и от ЦСКА, и шкафчик уже ждал вас в раздевалке. Тем не менее вы выбрали в итоге «Зенит». Почему?

— Тут все просто. Это мой родной город, я много усилий приложил, чтоб оказаться в «Зените». Этого хотел мой отец.

— При этом вы остались в аренде в «Уфе» после того, как подписали контракт с «Зенитом». И сразу же прилетела травма. Это был волнительный момент?

— Тогда была череда травм. Была операция. Но я знаю свой организм, я знал, что смогу восстановиться. Хорошо, что все успешно получилось. Я в «Зените» восстанавливался до конца, потом поехал в «Уфу». Так что спасибо клубу за то, что сработали очень оперативно и профессионально.

— Я знаю, что игроки к травмам относятся по-разному: кто-то боится, кто-то тянет с операцией до последнего. Как я понимаю, вы свой организм знаете достаточно хорошо, судя по реплике «я знал, что я восстановлюсь».



— Любые травмы — это тяжело и психологически, и морально. Но у нас с Малкомом была травма один в один. У него левое бедро было, разрыв, и у меня тоже левое. Получается, две рабочие ноги. Он не сразу делал операцию, лечился до этого три месяца. И «Зенит» мне сказал: давай лучше сразу сделаем — потому что они уже знали, что было с Малкомом. И поэтому хорошо, что так получилось, что мне сразу сделали операцию.

— А где вы оперировались?

— Я оперировался в Финляндии. Там специализированная клиника.

— Вы верно отмечали в интервью, что левоногих защитников с русским паспортом и в вашем возрасте не так уж и много. Это, получается, ваши главные конкурентные преимущества: паспорт, прописка и левая нога?

— Думаю, со стороны лучше видно мои преимущества и недостатки. Думаю, вряд ли «Зенит» решил бы меня выкупить, если бы были только эти три фактора.

— Кстати, мне показалось, что вы в матчах не стесняетесь бить с обеих ног.

— Конечно, не стесняюсь. Есть момент — я бью.

— При этом удивительным образом на позиции левого защитника в «Зените» сейчас неплохая конкуренция: есть Дуглас Сантос, есть Жирков, есть вы. Я знаю, что все футболисты всегда говорят: конкуренция делает сильнее. Так ли это в вашем случае?



— Конечно, они оба опытные, квалифицированные футболисты, и приятно с ними тренироваться, играть за «Зенит». Перенимать опыт, так сказать. У меня в «Уфе» тоже был опытный конкурент Боян Йокич, капитан сборной Словении, капитан «Уфы», с большим опытом в Европе. И я тоже от него набрался опыта. Конкуренция, действительно, только делает сильнее.

— Я знаю не одного футболиста в «Зените», которого сгубило отсутствие конкуренции, так что, наверное, действительно, в вашем случае это неплохо. При этом, если взять преимущества игровые того же Сантоса, это фантастический универсализм. Парень только в «Зените» на трех позициях уже сыграл, и нигде не испортил. Вы думали о том, чтобы расширить свое амплуа, чтоб не только на левом краю?

— Я готов крайнего правого сыграть. Последний матч в «Уфе» против тульского «Арсенала» я играл крайнего правого защитника. Меня поставили против Лесового специально, который сейчас в «Динамо» перешел. Я играл на правом фланге со смещением в центр. И у меня неплохо получалось. Правая нога у меня не такая, как левая, не родная, но, мне кажется, и слева, и справа я мог бы сыграть нормально. Но на самом деле это не очень важно в игре. Куда тренер поставит, там и буду приносить пользу команде. Могу сыграть левым нападающим.



— Я, кстати, отметил для себя: в одном интервью вы говорили, что тапки себе выбираете с платформой, чтобы казаться повыше. Первым в «Зените» это начал делать Андрей Аршавин, когда в Air Max стал приходить на тренировки.

— Меня, кстати, несколько раз сравнивали с Аршавиным, надеюсь, не из -за этого фактора. (Улыбается.) Мне было очень приятно.

— Вы знаете, как ваш финт болельщики назвали? Прием мяча в игре с «Арсеналом»?

— Как? Финт Евсеева? Сергей Богданович сказал на тренировке после игры, что, конечно, болельщикам понравилось, но еще раз так сделаешь — я тебя заменю. Я сказал: хорошо, больше не буду. На самом деле я согласен с ним и понял, что это некрасиво по отношению к сопернику.

— А откуда вот этот полотерский номер, он же финт Зидана, он же улитка Ширла, в матче против «Арсенала»? Просто вы понимали, что может получиться красиво?

— Почему финт Зидана? Мне кажется, это финт Марсело. Давайте так: мой любимый игрок с детства и до сих пор — это Марсело (защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии. — Прим. ред.). Поэтому я перед играми смотрю его матчи, нарезки, моменты красивые — там, где он обыгрывает, передачи, голы, там, где он влетает в штрафную непонятно как, через троих, через четверых. И мне он нравится, он мне импонирует. Он же такой финт тоже делал, в нарезках есть это.



— Мы просто, Данил, из разных поколений. Для меня это финт Зидана, а для вас это финт Марсело. Но мы об одном и том же. Вадим Евсеев — один из самых ярких молодых тренеров в Российской премьер-лиге. Чем Вадим Валентинович вам запомнился, чем удивил?

— Он, честно, очень серьезный. Мне такой тренер импонирует, потому что они похожи чем-то с Радимовым, который сейчас в «Зените-2»: оба жесткие, оба мотиваторы. Вадим Валентинович дал мне шанс в «Уфе». Я ему очень благодарен. Но когда он пришел в «Уфу» первый раз, он спрашивает у тренеров: почему Круговой играет левого защитника? Я в нем вижу инсайда, «десятку». И тогда он меня спросил, смогу ли я сыграть, а я сказал, что нет. После этого я думал, что надо было соглашаться.

— А что за воздух такой особенный в Башкирии? В последнее время из «Уфы» вышел Семак, «Спартак» взял из «Уфы» генерального директора Шамиля Камиловича Газизова, Евсеев блещет не только в режиме Instagram, но и доказывает все результатом. Что там за климат такой футбольный?



— Вы сами понимаете, что «Уфа» берет перспективных молодых футболистов, и тренеров, и менеджеров, успешно продает их в топ-клубы. «Уфа» предоставляет шансы молодому поколению, это очень хорошо. Мне повезло, когда Шамиль Камилович заметил меня и забрал к себе. Поэтому я благодарен ему. Видели, они Урунова продали в «Спартак», Фомина в «Динамо»? И сейчас дальше так же будут продолжать прогрессировать.

— В последнем матче против Тулы вы побывали и Кругловым, путали вас и с Караваевым по игровым эпизодам. Вы сердились на комментатора матча Георгия Черданцева, когда смотрели обзор?

— Честно, я даже не обращал на это внимания. Но все равно неприятно, когда тебя называют не своей фамилией. Если не знаешь, как правильно, называй просто Круг. Мне больше так нравится. Меня уже все так называют, и я привык к этому.



— Почему, кстати, вам не разрешают на футболке Круг написать?

— Потому что я не предупредил администратора, чтобы написали. Напишут в паузе, когда она будет, через полгода, после зимы. Всем я запомнился как Круг и хотел быть всю жизнь Кругом. Мама говорила: не надо, оставь фамилию, чтобы тебя знали все по фамилии. Я говорю: мам, ну ты же видишь, что под именем Круг у меня идет.

— В свое время в «Зените» у вас был опыт индивидуальных тренировок. Вас Вячеслав Малафеев отправил заниматься индивидуально. Правильно я понимаю, что это был отрезок борьбы за контракт?

— Это тоже был тяжелый период. Тогда у меня был действующий контракт с «Зенитом», и Малафеев предложил мне новый контракт. А я хотел на тот момент уже уйти, потому что я знал, что мне будет тяжело в основной состав «Зенита» пробиться. И я решил уехать в «Уфу». Пока все решалось, Малафеев хотел, чтобы я подписал контракт с «Зенитом». Он меня отправил на индивидуальную программу: в Удельном парке я занимался с тренером один. — У вас удивительно прагматичный подход к карьере: вот сейчас у меня получается, девушки подождут, что такое Tinder — не знаю. Машина, дом в Испании, игра в европейском чемпионате… У вас такая же программа осталась на будущее?

— Я хочу развиваться как футболист. Уже не хочу дорогие машины, мне это уже не надо. Хочу обеспечить свою семью: чтобы мама была счастлива, чтобы у нее все было, купить ей, как она хотела, домик, а потом дальше двигаться в нужном направлении.

— Мало футболистов окончило музыкальную школу. В «Зените» я знаю таких двух. Это Егор Бабурин, который иногда играет за «Ростов», и вы.

— Да, я окончил семь классов в музыкальной школе и, честно, после этого я ни разу не подходил к инструменту. Фортепиано, занимался в школе у Нарвской. Я ноты вспомню, а сыграть что-то не смогу.

— Я знаю, что в Уфе вы часто ходили в кино, а как время в Петербурге проводите?

— После тренировки прихожу домой, восстанавливаюсь, отдыхаю, массаж, сауна. Практически никуда не хожу, потому что не хочется и команду подставлять, чтобы не поймать COVID. Понятное дело, что я выхожу куда-то, но в маске, перчатках. В людные места не хожу.

— Понятно, что грустная страница в вашей биографии — гибель отца (отец Данила погиб, когда тот учился в 9 классе. — Прим. ред.). При этом очень крутые слова были — иди за мечтой — от него в ваш адрес. И он хотел, чтобы вы сыграли на чемпионате мира в Катаре. По моим ощущениям, за последний год вы волшебным образом приблизились к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в Катаре.

— Тяжело ответить на тот вопрос. Работаю, и делаю всё, чтобы заслужить свой шанс. Будем идти от игры к игре и посмотрим. Тем более что у меня сейчас молодежная сборная, у нас сейчас очень важный этап, нам надо выйти на Евро. Молодежная сборная России с какого, с 2013 года не выходила на Евро?

— Очень давно.

— У нас есть шанс сделать так, чтобы мы оказались там.

— Вы говорили, что чувствуете, что отец вам помогает сверху. Он вас отвел в футбольную секцию, он хотел, чтобы вы играли в «Зените». Вот сейчас — в «Зените» — вы эту связь чувствуете?

— Конечно. Всегда чувствую. Мне иногда отец снится. Я очень рад, что у меня потихоньку получается осуществлять нашу мечту.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»