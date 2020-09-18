Предупредили, но теперь уже — на будущее. УФАС рассказало, как разрешилась ситуация с закрытыми маршрутами в «МЕГУ»

Как сообщает УФАС, предупреждение выдано 17 сентября; поводом стало обращение ООО «5 Парк», которое осуществляет перевозки по 2 маршрутам «Мега Парнас». Напомним, «Фонтанка» подробно описывала ситуацию : в июле 2020 года комитет издал очередное распоряжение, которое утверждало перечень закрытых в связи с пандемией маршрутов общественного транспорта. Впервые чиновники сделали это в начале апреля, тогда в списке было более 200 коммерческих маршрутов, а параллельно Смольный изменил режим работы метро .

Постепенно перечень закрытых маршрутов сокращался, и в конце июля вышла обновленная редакция распоряжения, в ней было всего 25 номеров, которые обслуживали 9 перевозчиков. В том числе — 2 маршрута ООО «5 Парк»; при этом автобус «Питеравто», который также везет к «МЕГЕ Парнас», сомнений у чиновников не вызвал. В итоге «5 Парк» не стал ждать разрешений и выпустил маршрутки после того, как заработали торговые центры, а также направил письмо антимонопольщикам. Через неделю автобусы предприятия встретили у «МЕГИ» сотрудники Ространснадзора и повезли один из них на спецстоянку. Остальные прекратили движение.

«Запрет на осуществление перевозок по ряду маршрутов, как вынужденная мера по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ничем не обоснован, ставит отдельных перевозчиков в неравное положение с другими перевозчиками, и ограничивает конкуренцию», — решило УФАС к 17 сентября. Однако «запретный» список комтранса перестал действовать в начале августа, все маршруты открылись. Так что возбудить антимонопольное дело не успели. «В этом конкретном случае наше предупреждение должно предостеречь городские органы власти от принятия в условиях пандемии нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию на любых рынках», — прокомментировал руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров.