Обыски в нескольких регионах, изъятые деньги и технику показал Следственный комитет 18 сентября. Дело о перепродаже билетов началось с Мариинского театра.

В подписи к видеоролику Следственный комитет пояснил, что обыски прошли в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ по факту незаконной реализации через Интернет билетов по завышенной стоимости на мероприятия, проводимые Мариинским театром», — отмечено в сообщении. Доменные имена и визуальное оформление сайта было максимально приближено к оригиналу , разнилась только стоимость, которая могла быть и в два раза выше реальной.

В период с 2018 года пострадали не только переплатившие зрители Мариинского театра. Создано было порядка 300 сайтов-двойников, в том числе продавались билеты на «Лужники» или в клуб A2. Работали на мошенников больше 50 человек. Полноценно функционировал колл-центр, мощной была и техподдержка.

На данный момент все сайты заблокированы. Заработать с их помощью удалось порядка миллиарда рублей. За незаконное использование средств индивидуализации товаров организованной группе грозит до шести лет лишения свободы.