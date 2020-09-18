FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.19р88.63р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
18.09.2020 14:46
2
Печать

Полиция накрыла колл-центры, которые зарабатывали на продаже билетов в театр через сотни сайтов-двойников. Разработка началась с Петербурга

Обыски в нескольких регионах, изъятые деньги и технику показал Следственный комитет 18 сентября. Дело о перепродаже билетов началось с Мариинского театра.

В подписи к видеоролику Следственный комитет пояснил, что обыски прошли в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ по факту незаконной реализации через Интернет билетов по завышенной стоимости на мероприятия, проводимые Мариинским театром», — отмечено в сообщении. Доменные имена и визуальное оформление сайта было максимально приближено к оригиналу, разнилась только стоимость, которая могла быть и в два раза выше реальной.

В период с 2018 года пострадали не только переплатившие зрители Мариинского театра. Создано было порядка 300 сайтов-двойников, в том числе продавались билеты на «Лужники» или в клуб A2. Работали на мошенников больше 50 человек. Полноценно функционировал колл-центр, мощной была и техподдержка.

На данный момент все сайты заблокированы. Заработать с их помощью удалось порядка миллиарда рублей. За незаконное использование средств индивидуализации товаров организованной группе грозит до шести лет лишения свободы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

staroverspb
Осталось зпретить продажу валюты и вновь ввести статью за спекуляцию и тунеядство. Back to USSR!
Pilat
У меня весь браузер забит предложениями купить различную продукцию раз в 10 дешевле.
Когда уже МВД их накроет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний