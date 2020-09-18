Полиция накрыла колл-центры, которые зарабатывали на продаже билетов в театр через сотни сайтов-двойников. Разработка началась с Петербурга
Обыски в нескольких регионах, изъятые деньги и технику показал Следственный комитет 18 сентября. Дело о перепродаже билетов началось с Мариинского театра.
В подписи к видеоролику Следственный комитет пояснил, что обыски прошли в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
В период с 2018 года пострадали не только переплатившие зрители Мариинского театра. Создано было порядка 300 сайтов-двойников, в том числе продавались билеты на «Лужники» или в клуб A2. Работали на мошенников больше 50 человек. Полноценно функционировал колл-центр, мощной была и техподдержка.
На данный момент все сайты заблокированы. Заработать с их помощью удалось порядка миллиарда рублей. За незаконное использование средств индивидуализации товаров организованной группе грозит до шести лет лишения свободы.