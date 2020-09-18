FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +13
75.19р88.63р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
18.09.2020 10:12
3
Печать

Кудрин заявил, что другие страны завидуют уровню российского госдолга

Рост госдолга РФ до 21% ВВП не критичен для экономики, уверен глава Счетной палаты Алескей Кудрин.

«Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики. После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства», — рассказал Кудрин 18 сентября РБК.

На начало 2020 года госдолг РФ составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022-м — до 20,8% ВВП, а в 2023-м — до 21,3% ВВП, что обусловлено пандемическим кризисом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Александр Смуров
Читал как то книжку "Госдолг России" и обратил внимание на слова о том что Екатерина Великая безпокоилась о финансах до тех пор пока госдолг России не стал расти.
Кто бы мне объяснил её поведение.
BrotherRabbit
А по-моему другим странам абсолютно по барабану уровень российского госдолга. Ровно так же, как и нам совершенно по барабану уровень их госдолга.
Вот что гражданам во всех странах не по барабану, так это уровень их жизни.
Что там с завистью нашему уровню жизни?
Другие страны завидуют уровню жизни российских граждан?
ABL
По этому экономика и не развивается. А занимать мы, во- первых боимся, а во- вторых много, нашего госдолга, никто не купит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний