Кудрин заявил, что другие страны завидуют уровню российского госдолга
Рост госдолга РФ до 21% ВВП не критичен для экономики, уверен глава Счетной палаты Алескей Кудрин.
«Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики. После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства», — рассказал Кудрин 18 сентября РБК.
На начало 2020 года госдолг РФ составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022-м — до 20,8% ВВП, а в 2023-м — до 21,3% ВВП, что обусловлено пандемическим кризисом.