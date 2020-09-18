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18.09.2020 21:35
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В субботу по центру Петербурга - лучше пешком. «Кросс Нации-2020» перекроет движение

В первой половине дня субботы, 19 сентября, в центре Петербурга пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2020». Часть центра города будет перекрыта, а на некоторых уже запретили парковку.

До середины дня движение будут перекрывать:

  • с 9:00 до 15:00 — по Певческому проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и проезду вдоль дома 4 по Дворцовой от Певческого проезда до Миллионной улицы;
  • с 11:50 до 12:15 — по Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Дворцовому проезду;
  • с 12:00 до 12:15 — по Дворцовому проезду;
  • с 12:00 до 12:30 — по Дворцовому мосту и Биржевой площади;
  • с 12:15 до 12:30 — по Биржевому мосту;
  • с 12:15 до 12:45 — по Мытнинской и Кронверкской набережным;
  • с 12:15 до 13:00 — по Каменноостровскому проспекту в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту и Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной;
  • с 12:00 до 13:00 — по Дворцовой набережной и Мраморному переулку.

С 9:00 до 15:00 поставят знаки «Движение запрещено» и организуют двустороннее движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

С 12:15 до 13:00 перекроют две крайние правые полосы Дворцового проезда в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной.

Кроме того, до 15:00 19 сентября запрещена остановка на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, Малой Морской улице от Невского проспекта до дома 7 по Малой Морской, площади Лихачева, Мытнинской набережной и Биржевой площади.

Также из-за перекрытий будут изменены маршруты общественного транспорта.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Таки що, таки с 9 до 15 вирус кусать не будет? Везде? Т.е. морду лица таки можно будет потрогать (первый раз за последние полгода)? Или послабление только для KrossNazzи?
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