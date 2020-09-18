В субботу по центру Петербурга - лучше пешком. «Кросс Нации-2020» перекроет движение

В первой половине дня субботы, 19 сентября, в центре Петербурга пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2020». Часть центра города будет перекрыта, а на некоторых уже запретили парковку.

С 9:00 до 15:00 поставят знаки «Движение запрещено» и организуют двустороннее движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

С 12:15 до 13:00 перекроют две крайние правые полосы Дворцового проезда в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной.

Кроме того, до 15:00 19 сентября запрещена остановка на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, Малой Морской улице от Невского проспекта до дома 7 по Малой Морской, площади Лихачева, Мытнинской набережной и Биржевой площади.

Также из-за перекрытий будут изменены маршруты общественного транспорта.