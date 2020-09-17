SpaceX перенесла запуск новой группировки спутников Starlink
Американская компания SpaceX отменила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink,заявление опубликовано в Twitter компании.
"Сегодняшний запуск Starlink не состоится из-за проблем при возвращении [на Землю первой ступени ракеты и головного обтекателя]", - указывается в заявлении SpaceX. В компании подчеркнули, что сама ракета-носитель и спутники "в порядке". Следующее окно старта откроется 18 сентября в 13:57 по времени Восточного побережья США (20:57 мск).
Standing down from today's Starlink launch due to recovery issue; vehicle and payload remain healthy. Next launch opportunity is tomorrow, September 18 at 1:57 p.m. EDT, but we are keeping an eye on weather— SpaceX (@SpaceX) September 17, 2020
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.