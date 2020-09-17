Война forever: Анатолий Праудин поставил в театре «ЦЕХЪ» спектакль о жизни в секторе Газа
24 сентября в театре «ЦЕХЪ» выходит первая премьера наступившего сезона — документальный спектакль «Сектор Газа» (16+). Для создания совместного проекта театра и Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина режиссер и его актеры несколько месяцев провели в зоне вооруженного конфликта.
В путешествие за материалом для документального спектакля Анатолий Праудин отправился не впервые: «Сектор Газа» завершит собой документальную трилогию «Одиссея». Спектакль «Донецк. II площадка», который идет на сцене театра «ЦЕХЪ», родился из зимовки под Донецком в зоне военных действий, а спектакль «Одиссея» самарского театра «СамАрт» — из матросской вахты на судне в Северной Атлантике. «Это трилогия о том, что мы сами выбираем свои беды и катастрофы, и в них никто не виноват, кроме нас самих», — так режиссер прокомментировал свой замысел журналу «Театр».
«Сектор Газа» поставлен по мотивам личного опыта, полученного за несколько месяцев волонтерства в кибуце Нир-Ицхак. Туда Анатолий Праудин, художник Игорь Каневский и актер Виктор Бугаков отправились летом 2019 года. Наблюдения и впечатления от жизни на границе с сектором Газа вылились в историю о волонтере, для которого кибуц становится мирным пристанищем, несмотря на близость войны. Но постепенно герой понимает, что идиллическая картинка оказалась иллюзией, а война вновь напоминает о себе.
Начало спектакля в 19.30.
Алёна Палатченко