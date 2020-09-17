FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 13:42
3
Печать

На путях в Приморском районе электричка снова сбила подростка. На том же перегоне за день до этого погибла девушка

Молодой человек получил серьезные травмы после столкновения с электричкой на перегоне между Лахтой и Новой Деревней в Петербурге. Он переходил пути в наушниках.

О 16-летнем подростке 17 сентября сообщает транспортная полиция, столкновение произошло накануне около десяти часов вечера. Электричка ехала из Белоострова на Финляндский вокзал, машинист гудел и жал на тормоз, но молодой человек был в наушниках, отреагировать не успел и попал под колеса. Он остался жив и сейчас находится в больнице.

Днем ранее около 14:00 на этом же отрезке железной дороги сбили 31-летнюю девушку. Она скончалась на месте, а в момент столкновения также слушала музыку.

Этот перегон получил дурную славу из-за «смертельного перехода» в створе Туристской улицы — за год электрички сбили на нем минимум 7 человек. После внимания СМИ его дополнительно оборудовали всеми возможными предупреждающими знаками, и вскоре о сбитых пешеходах сообщения поступать перестали. В настоящее время через переход идет очень активная «миграция» — он находится рядом с метро «Беговая», люди идут в новый, активно застраиваемый квартал Приморского района. От Туристской до Старой Деревни, то есть на расстоянии около трех километров, оборудован только один переход, в районе станции «Яхтенная». Судя по панорамам Google, к путям и через них протоптана не одна «народная» тропа.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Opus
Если люди сами лезут под электричку, то ничего тут не поделаешь.
С одной стороны - сами дурачки. С другой стороны в городе миллионнике наличие пешеходных переходов через ЖД пути в одном уровне (как и переездов) - это преступная недоработка властей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний