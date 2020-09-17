На путях в Приморском районе электричка снова сбила подростка. На том же перегоне за день до этого погибла девушка
Молодой человек получил серьезные травмы после столкновения с электричкой на перегоне между Лахтой и Новой Деревней в Петербурге. Он переходил пути в наушниках.
О 16-летнем подростке 17 сентября сообщает транспортная полиция, столкновение произошло накануне около десяти часов вечера. Электричка ехала из Белоострова на Финляндский вокзал, машинист гудел и жал на тормоз, но молодой человек был в наушниках, отреагировать не успел и попал под колеса. Он остался жив и сейчас находится в больнице.
Днем ранее около 14:00 на этом же отрезке железной дороги сбили 31-летнюю девушку. Она скончалась на месте, а в момент столкновения также слушала музыку.
Этот перегон получил дурную славу из-за «смертельного перехода» в створе Туристской улицы — за год электрички сбили на нем минимум 7 человек. После внимания СМИ его дополнительно оборудовали всеми возможными предупреждающими знаками, и вскоре о сбитых пешеходах сообщения поступать перестали. В настоящее время через переход идет очень активная «миграция» — он находится рядом с метро «Беговая», люди идут в новый, активно застраиваемый квартал Приморского района. От Туристской до Старой Деревни, то есть на расстоянии около трех километров, оборудован только один переход, в районе станции «Яхтенная». Судя по панорамам Google, к путям и через них протоптана не одна «народная» тропа.