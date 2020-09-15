С очередной смертью на железнодорожных путях работает следственно-оперативная группа днём 15 сентября. На сей раз трагедия произошла на перегоне Новая Деревня — Лахта. Очевидцы сообщают, что жертва переходила рельсы в наушниках и не заметила приближающегося состава.

Как рассказали «Фонтанке» в полиции на транспорте, 31-летняя девушка была смертельно травмирована поездом Санкт-Петербург — Белоостров около 14.00. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, на месте работают следователи.



В пресс-службе ОЖД сообщили, что движение поездов в данный момент осуществляется штатно.

