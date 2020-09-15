FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 16:06
8
Печать

Вторая за сутки девушка погибла под колёсами поезда в Петербурге. Снова не обошлось без наушников

С очередной смертью на железнодорожных путях работает следственно-оперативная группа днём 15 сентября. На сей раз трагедия произошла на перегоне Новая Деревня — Лахта. Очевидцы сообщают, что жертва переходила рельсы в наушниках и не заметила приближающегося состава.

Как рассказали «Фонтанке» в полиции на транспорте, 31-летняя девушка была смертельно травмирована поездом Санкт-Петербург — Белоостров около 14.00. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, на месте работают следователи.

В пресс-службе ОЖД сообщили, что движение поездов в данный момент осуществляется штатно.

Накануне вечером девушка 20–25 лет погибла под поездом у станции Детскосельская в Пушкинском районе.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Агроном аэродрома
Развели, панимаишьта, переездов на променаде.
Павел Михайлов
Закон Дарвина никто не отменял.
mangup
администрация города на пару с ржд не в состоянии построить надземный переход? уже сколько трупов на этом месте и сколько ещё будет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний