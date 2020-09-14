В Пушкине девушка попала под электричку. От поезда её могла отвлечь музыка

Девушка погибла под колёсами электрички в Пушкинском районе Петербурга вечером 14 сентября. Об этом «Фонтанке» сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.



Как уточнили в ведомстве, поезд сообщением Петербург - Павловск наехал на пешехода у платформы «Детскосельская» в 20:50. Спасти угодившую под колёса не удалось, она скончалась на месте. По предварительной информации, девушка шла в наушниках.



В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники транспортной полиции. Личность погибшей пока не установлена. На вид ей от 20 до 25 лет.

