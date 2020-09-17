Во время учений на одном из полигонов под Астраханью в танк Т-90А попала ракета ПТРК «Конкурс». В социальных сетях вечером 16 сентября появились снимки, на которых отражены повреждения.



«На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка», — пишет издание «Военное обозрение».

Как сообщает паблик Warn News Today, данных о пострадавших не поступало. Судя по фото, бортовой ящик принял весь удар на себя.

