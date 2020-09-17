На учениях под Астраханью прочность танка Т-90А случайно проверили ракетой
Во время учений на одном из полигонов под Астраханью в танк Т-90А попала ракета ПТРК «Конкурс». В социальных сетях вечером 16 сентября появились снимки, на которых отражены повреждения.
«На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка», — пишет издание «Военное обозрение».
Как сообщает паблик Warn News Today, данных о пострадавших не поступало. Судя по фото, бортовой ящик принял весь удар на себя.
На данный момент подробностей случая на войсковом полигоне под Астраханью нет, как нет данных и о том, когда именно это произошло. Минобороны официальный комментарий по поводу инцидента не давало.