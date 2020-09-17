Песков: Система здравоохранения России мобилизована, второго локдауна не будет
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слухи о возможном возобновлении режима коронавирусных ограничений.
«Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в РФ в настоящее время нет», — цитирует Дмитрия Пескова 17 сентября ТАСС.
По его словам, российская система здравоохранения «мобилизована» и готова «гибко относиться к росту числа инфицированных коронавирусом».
С начала пандемии COVID-19 в России выявили уже 1 085 281 случай. В Петербурге общее число заболевших перевалило за 40 тысяч.