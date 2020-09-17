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17.09.2020 13:12
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Песков: Система здравоохранения России мобилизована, второго локдауна не будет

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал слухи о возможном возобновлении режима коронавирусных ограничений.

«Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в РФ в настоящее время нет», — цитирует Дмитрия Пескова 17 сентября ТАСС.

По его словам, российская система здравоохранения «мобилизована» и готова «гибко относиться к росту числа инфицированных коронавирусом».

С начала пандемии COVID-19 в России выявили уже 1 085 281 случай. В Петербурге общее число заболевших перевалило за 40 тысяч.

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Комментарии (8)

FklDoz
Опять пургу несет!!!
Вашъ Хозяинъ
Читай - парализована!
kuk-vasyusha
Ну если так говорит, значит все будет как раз наоборот!
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