Россия не выдаст Польше диспетчеров, обвинённых в крушении самолёта президента Качиньского под Смоленском

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», — сказал собеседник агентства, отреагировав на новость о заочном аресте диспетчеров в Польше.

Вероятное требование польской стороны о выдаче российских диспетчеров, проходящих обвиняемыми по делу о крушении самолёта президента Качиньского под Смоленском, не будет удовлетворено, так как противоречит Конституции. Россия не выдаёт своих граждан за рубеж. Об этом 17 сентября заявил «Интерфаксу» некий источник, знакомый с ситуацией.

Он также добавил, что данный путь тупиковый и не имеет перспективы, а российская сторона «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это», к тому же, по словам источника, РФ по этому делу уже выполнила всё, что можно.



Накануне генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров. Это предполагает последующее объявление их в международный розыск и требование выдачи польским властям.



10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. Делегация летела на семидесятую годовщину Катынского расстрела. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.

