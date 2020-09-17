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17.09.2020 11:05
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Россия не выдаст Польше диспетчеров, обвинённых в крушении самолёта президента Качиньского под Смоленском

Вероятное требование польской стороны о выдаче российских диспетчеров, проходящих обвиняемыми по делу о крушении самолёта президента Качиньского под Смоленском, не будет удовлетворено, так как противоречит Конституции. Россия не выдаёт своих граждан за рубеж. Об этом 17 сентября заявил «Интерфаксу» некий источник, знакомый с ситуацией.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», — сказал собеседник агентства, отреагировав на новость о заочном аресте диспетчеров в Польше.

Он также добавил, что данный путь тупиковый и не имеет перспективы, а российская сторона «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это», к тому же, по словам источника, РФ по этому делу уже выполнила всё, что можно.

Накануне генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров. Это предполагает последующее объявление их в международный розыск и требование выдачи польским властям.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. Делегация летела на семидесятую годовщину Катынского расстрела. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.

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Комментарии (4)

Paul3390
Пшеки совсем оборзели. По липовым обвинениям выдать им граждан России?? На это даже нонешняя либерастная власть не пойдёт..
jokir1971
Пшеки рыбного супа поели???
Пусть идут англичанам жопу подлизывают 🤪
Mr_Pu
А на каком, собственно, основании???
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