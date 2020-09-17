После неудач Sukhoi SuperJet New «Ростех» создаёт новый самолёт, теперь с российским двигателем
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собирается в 2023 году выпустить самолёт Sukhoi SuperJet New. Это будет импортозамещенная версия единственного российского гражданского реактивного лайнера Sukhoi SuperJet 100.
Как пишут 17 сентября «Ведомости», по данным источников, разработка самолёта SSJ New обойдётся в 120–130 миллиардов рублей. Примерно половина или чуть больше, как планируется, уйдёт на создание отечественного двигателя ПД-8 (нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146), который разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация, вместе с ОАК принадлежащая «Ростеху». Большую часть денег ОДК и ОАК получат из бюджета, хотя вкладывают и свои средства.
SSJ100 создавался с начала 2000-х, доля импортных комплектующих в нём достигает 70%. Но в последние годы западные авиакомпании охладели к нему. Наличие множества американских комплектующих помешало поставить 40 «Суперджетов» иранским авиакомпаниям, а созданный специально для него двигатель Sam146 оказался крайне неудачным и быстро ломается. В 2018 году было решено заняться импортозамещением «Суперджета».